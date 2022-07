Noc frustracji Lewandowskiego. Okazji miał mnóstwo, gola nie strzelił

20.07 | Robert Lewandowski dołączył w Miami do nowych kolegów z FC Barcelona.

Robert Lewandowski podczas meczu z New York Red Bulls

Robert Lewandowski podczas meczu z New York Red Bulls

Robert Lewandowski podczas meczu z New York Red Bulls

Lewandowski na najsłynniejszym placu w USA Barcelona czyni... czytaj dalej » - Lewandowski dobrze adaptuje się w drużynie. Robi różnicę. Jeszcze nie strzelił gola, ale prędzej czy później to nastąpi. Jego zdolności pomagają drużynie w rozgrywaniu. Świetnie panuje nad piłką i nie notuje strat. Ma wiele okazji do strzelenia gola, bo zawsze jest we właściwym miejscu na boisku - mówił o Polaku trener Barcelony przed sobotnim meczem z ekipą z Nowego Jorku.

W wypowiedzi nawiązywał do dwóch pierwszych występów Lewandowskiego podczas tournee drużyny po Stanach Zjednoczonych z Realem Madryt (1:0) i Juventusem (2:2).

Zawiodła skuteczność

I rzeczywiście, przeciwko Red Bulls kapitan reprezentacji Polski od samego początku był niezwykle aktywny. Zawodziła natomiast skuteczność, co do niego niepodobne.

Pierwszą okazję miał po 17 minutach i dośrodkowaniu Jordiego Alby. Z 11 metrów głową uderzył mocno, ale tuż nad poprzeczką. Za chwilę popisał się genialnym dryblingiem przed polem karnym, ale po minięciu drugiego rywala znów strzelił za wysoko.



Lewy pic.twitter.com/fKyyh47MvK — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 30, 2022





Do trzech razy sztuka? Niestety. Kilka minut później Lewandowski znalazł się sam parę metrów przed bramką rywali, ale mając sporo czasu uderzył tak, że nogą piłkę sięgnął Carlos Coronel. Polak tylko gorzko się uśmiechnął. Musiał to zresztą powtórzyć po kolejnej akcji, bo gdy w pole karne podał mu Raphinha, uderzył prosto w brazylijskiego bramkarza.

Źródło: Getty Images Robert Lewandowski nie mógł się w sobotę wstrzelić

Barcelona miała gigantyczną przewagę i w końcu gola po prostu musiała strzelić. I strzeliła. Lewandowskiego wyręczył Ousmane Dembele, który bardzo pewnie wykończył dwójkową akcję z Raphinhą.



Ousmane Cosetes Dembélé pic.twitter.com/iagazXMuyp — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 30, 2022





Lewandowski uderza w Bayern: powiedziano wiele kłamstw na mój temat Robert... czytaj dalej » Przed drugą połową Xavi dokonał kilku zmian. Lewandowskiego na murawie pozostawił, jakby chcąc, by Polak strzelił wreszcie pierwszego gola w nowych barwach i zapomniał o zmarnowanych szansach.

Tyle że piłka po strzałach naszego napastnika do siatki wpaść nie chciała. Tylko w pierwszych dziesięciu minutach po zmianie stron dwa jego dość trudne strzały obronił wprowadzony w przerwie Ryan Meara.

Ostatecznie Lewandowski opuścił murawę w 71. minucie zastąpiony przez Memphisa Depaya. Na premierowe trafienie dla Barcy będzie musiał jeszcze poczekać, być może do oficjalnych meczów nowego sezonu.

To właśnie Holender ustalił wynik spotkania na 2:0 dla gości, wykorzystując fatalny błąd w obronie rywali.



pic.twitter.com/d5DhtOwyxT — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 31, 2022





45 minut w ekipie Red Bulls zagrali Patryk Klimala i znany z Legii Warszawa Luquinhas.

Katalończycy sezon Primera Division zainaugurują 13 sierpnia meczem z Rayo Vallecano. Wcześniej, bo 7 sierpnia zagrają towarzysko z meksykańskim U.N.A.M. o Puchar Gampera.

Samego Lewandowskiego w piątek 5 sierpnia czeka jeszcze oficjalna prezentacja na Camp Nou.

New York Red Bulls - Barcelona 0:2 (0:1)

Bramka: Dembele (40'), Depay (87').