"Gdzie mamy postawić twój pomnik? Kolega pyta bohatera Manchesteru

7.03 | Mimo porażki w pierwszym meczu u siebie 0:2, piłkarze Manchesteru United awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W środowym rewanżu pokonali we Francji Paris Saint-Germain 3:1. Do kolejnej rundy przeszło też FC Porto, które wygrało z AS Roma 3:1 po dogrywce.

Manchester pod przewodnictwem Jose Mourinho i ten prowadzony przez Solskjaera to dwa inne zespoły. Odkąd Norweg tymczasowo zastąpił Portugalczyka, United biją i rywali, i rekordy. Dotychczas przegrali tylko jedno spotkanie, w 1/8 finału z PSG 0:2.

Porażka ostatecznie nie miała konsekwencji, bo w rewanżu, mimo aż dziesięciu kontuzjowanych piłkarzy, Manchester rzutem na taśmę wygrał z paryżanami 3:1 i w nagrodę zameldował się w ćwierćfinale.

Źródło: EPA/JULIEN DE ROSA United uratowali się w doliczonymc czasie

Po końcowym gwizdku euforii nie było końca. MU został pierwszym zespołem w historii Ligi Mistrzów, który awansował do kolejnej rundy, mimo że miał do odrobienia na wyjeździe dwubramkową stratę.

Awans do ćwierćfinałów LM i Pucharu Anglii, 4. miejsce w Premier League, 17 meczów, 14 zwycięstw (w tym dziewięć z rzędu na wyjeździe), dwa remisy i tylko jedna porażka - te dane mówią wszystko. Norweg wkrótce powinien otrzymać propozycję przedłużenia swojej umowy z United. 106 prób i dopiero pierwszy taki awans. "Wszystko jest możliwe" Nigdy w historii... czytaj dalej »

"Duch Manchesteru"

Tuż po meczu tymczasowego trenera MU zapytał o to Neville. Razem dzielili tę samą szatnię na Old Trafford w latach 1996-2007. Teraz ten drugi wciela się w rolę reportera stacji beIN Sport.

- Mam do ciebie trzy bardzo szybkie pytania. Jak długi ma być twój nowy kontrakt? Ile chcesz zarabiać? Gdzie powinien znaleźć się twój pomnik? - wypalił były angielski obrońca.

Norweg nieco zmieszany odparł: - To fantastyczna noc. Będę robił, co w mojej mocy do lata i przekonamy się, jaka będzie decyzja klubu.

Neville nie przestawał: - Kierownictwo ma tylko jedną decyzję do podjęcia - podpuszczał.

- Słyszę, że cały czas mówicie o tym, więc... Pamiętajmy ten fantastyczny wieczór. Widzieliśmy ducha Manchesteru United, świetnie było zobaczyć sir Aleksa Fergusona w szatni po meczu. Piłkarze wspaniale się spisali - odpowiedział Solskjaer.

Neville na koniec zapytał, czy to najlepszy moment w karierze trenerskiej 46-latka. - Zdecydowanie, to było niesamowite. O to chodzi w futbolu, żeby przeżywać takie momenty wspólnie ze sztabem, piłkarzami i kibicami - podsumował Norweg.

Całą rozmowę można obejrzeć poniżej.



What have you just done !



pic.twitter.com/gWZOuRdSS1 — Gary Neville (@GNev2) March 6, 2019



. Ole Gunnar Solskjaer's record as @ManUtd manager:



17 Games

14 Wins

2 Draws

1 Defeat



4th in the @PremierLeague.



In the Quarter Final of the @ChampionsLeague.



In the Quarter Final of the @EmiratesFACup.



"Ole's at the wheel..." pic.twitter.com/TN42DlVgck — SPORF (@Sporf) March 6, 2019



Wyniki rewanżowych meczów 1/8 finału LM (gwiazdka oznacza awans):



środa, 6 marca

Paris Saint-Germain - *Manchester United 1:2 (1:2); pierwszy mecz - 2:0

*FC Porto - AS Roma 3:1 (1:1,2:1); 1:2



wtorek, 5 marca

Borussia Dortmund - *Tottenham Hotspur 0:1 (0:0); 0:3

Real Madryt - *Ajax Amsterdam 1:4 (0:2); 2:1



wtorek, 12 marca

Manchester City - Schalke 04 Gelsenkirchen (3:2)

Juventus Turyn - Atletico Madryt (0:2)



środa, 13 marca

FC Barcelona - Olympique Lyon (0:0)

Bayern Monachium - Liverpool (0:0)