Barcelona wymieniła się bramkarzami z Valencią

Barcelona gotowa na The Reds

Barcelona gotowa na The Reds

W środę wieczorem ogłoszono, że Cillessen przechodzi z Dumy Katalonii do Valencii za 35 milionów euro. 30-latek występował na Camp Nou trzy sezony, ale w lidze najczęściej był rezerwowym.

Na Mestalla ma większe szanse na grę, zwłaszcza że w bramce zrobiło się miejsce po odejściu Neto.

W czwartek Brazylijczyk podpisał czteroletni kontrakt z Barceloną. Umowa opiewa na 26 milionów euro plus 9 milionów tzw. bonusów. Cillessen przechodzi z Barcelony do Valencii Bramkarz... czytaj dalej »

Dał awans do Ligi Mistrzów

Wprawdzie na Camp Nou niepodważalna jest pozycja numeru jeden, Ter-Stegena, ale klauzula wpisana w kontrakt Neto - 200 milionów euro - świadczy o tym, że w Barcelonie wiele się spodziewają po bramkarzu, który w lipcu skończy 30 lat.

Zwinność, szybkość, refleks, wzrost (191 cm), dobra gra na linii i w sytuacjach sam na sam - to główne cechy Brazylijczyka, o których pisze oficjalna strona Dumy Katalonii.

Do Europy ruszył z Atletico Paranaense. Trafił do Włoch. We Fiorentinie spędził cztery sezony. Tam szło mu na tyle dobrze, że został dostrzeżony przez Juventus, gdzie przez dwa lata był zmiennikiem Gianluigiego Buffona. W 2017 roku stacjonował już w Valencii.

W ostatnim sezonie wystąpił łącznie w 47 meczach we wszystkich rozgrywkach. W 14 z nich zanotował czyste konto. Wydatnie przyczynił się do zajęcia przez klub z Walencji czwartego miejsca w Primera Division, równoznacznego z awansem do fazy grupowej Ligi Mistrzów.



Welcome @Neto_Murara! Bem-vindo

#ReadyToColorpic.twitter.com/gWhMuibLFK — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 27, 2019