"Nareszcie w domu". Został staranowany na boisku, opuścił szpital

Doszło do tego w sobotnim, bezbramkowym starciu 30. kolejki Championship, czyli zaplecza angielskiej ekstraklasy. Oliveira upadł na murawę po walce o piłkę z Tyronem Mingsem. Na tym się jednak nie skończyło. Brytyjczyk próbował ominąć piłkarza Reading, ale nie utrzymał równowagi i z impetem staranował swojego rywala. Momentalnie polała się krew.



Tyrone Mings’s stamp on Nelson Oliveria (via @10000miles_away) #readingfc#avfcpic.twitter.com/SYvLpZj0Kg — readingfclens (@readingfclens) 2 lutego 2019





Efekt? Liczne rozcięcia na twarzy. Od razu stało się jasne, że dla Oliveiry mecz w tym momencie dobiegł końca. Zdjęcia twarzy poturbowanego piłkarza szybko wyciekły do sieci.



Jesus... (via @erinmay101) #readingfcpic.twitter.com/6FkX9tJVaF — readingfclens (@readingfclens) 2 lutego 2019

Chcą zawieszenia

Mings przeprosił za "nieumyślny faul" i życzył mu powrotu do zdrowia, ale Portugalczyk i tak z murawy trafił prosto do szpitala, gdzie przeszedł operację twarzy. Była z nim żona Mel, która nie mogła pogodzić się z tym, że Brytyjczykowi się upiecze. Angielska federacja (FA) przekazała bowiem, że w tej sprawie nie zostaną podjęte żadne dalsze działania.



"Wiedział, gdzie znajduje się jego głowa. To jest po prostu obrzydliwe. To był dla nas smutny dzień. Mam nadzieję, że ktoś się zajmie tym, by ten facet otrzymał długie zawieszenie" - napisała na swoim Instagramie pani Oliveira.



No doubt in what Nélson Oliveira’s wife thinks of Tyrone Mings’ “accidental” stamp on her husband’s face... #readingfcpic.twitter.com/CCHS2WrIiw — Andy Halls (@AndyBizarre) 4 lutego 2019





Wpis ten "polubił" jej mąż. Ze szpitala został wypisany w poniedziałek. "Nareszcie w domu. Chciałbym podziękować całemu zespołowi medycznemu w Reading i szpitala Royal Berkshire, który bardzo mi pomógł podczas tych trudnych dni. Nie mam słów, by powiedzieć, jaki jestem wdzięczny. Dziękuję wszystkim, którzy okazywali mi wsparcie. To na pewno pomoże mi wrócić silniejszym niż kiedykolwiek. Specjalne podziękowania kieruję do mojej żony - napisał na Instagramie Portugalczyk.

Oliveira dziękuje za wsparcie

To nie był pierwszy raz

Co ciekawe, w marcu 2017 roku Mings, wówczas piłkarz Bournemouth, niemal w identyczny sposób potraktował występującego wtedy w Manchesterze United Zlatania Ibrahimovicia.