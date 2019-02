Nawałnica Ajaksu. Nikt tak Realu nie zdominował

Brutalny Real. Był w opałach, a i tak wygrał Świetne widowisko... czytaj dalej » Gracze Erika ten Haga grali z Realem Madryt bez żadnych kompleksów. Można powiedzieć, że wręcz stłamsili Królewskich, którzy mogą mówić o sporym szczęściu.

Po strzale Dusana Tadicia Hiszpanów uratował słupek, a następnie Damin Skomina, po konsultacji z sędzią VAR Szymonem Marciniakiem, nie uznał gola Nicolasa Tagliafico.

11 strzałów w pierwszej połowie

Amsterdamczycy uzbierali w sumie jedenaście strzałów w pierwszych 45 minutach. Jeszcze nikt w obecnej edycji Ligi Mistrzów nie uderzał tak często na bramkę Królewskich w pierwszej połowie.

Defensywa Los Blancos wyglądała na kompletnie pogubioną, ale Ajax nie potrafił postawić kropki nad i.

11 - Real Madrid faced 11 shots against Ajax, their most in a first half of a @ChampionsLeague game this season. Pressure. pic.twitter.com/R4cHrBSuH2 — OptaJose (@OptaJose) February 13, 2019



Trzy gole po przerwie

W drugiej połowie kibice zgromadzeni na stadionie w Amsterdamie w końcu zobaczyli gole, ale miejscowi fani nie mieli wielkich powodów do zadowolenia. W 60. minucie bramkę zdobyli Królewscy, a jej autorem był Karim Benzema. Natomiast w 75. minucie odpowiedział Hakim Ziyech.

Ostatni cios zadali jednak przyjezdni. Była 87. minuta, gdy rezerwowy w tym spotkaniu Marco Asensio wykorzystał podanie Daniela Carvajala i pokonał bezradnego Andre Onanę. Choć sędzia Skomina doliczył trzy minuty, to wynik nie uległ zmianie.

1/8 finału Ligi Mistrzów:

wtorek, 12 lutego

Manchester United - PSG 0:2 (0:0)

AS Roma - FC Porto 2:1 (0:0)



środa, 13 lutego

Tottenham - Borussia Dortmund 3:0 (0:0)

Bramki: Son (47.), Vertonghen (83.), Llorente (86.)



Ajax Amsterdam - Real Madryt 1:2 (0:0)

Bramki: Ziyech (75.) - Benzema (60.), Asensio (87.)



wtorek, 19 lutego

Olympique Lyon - FC Barcelona

Liverpool - Bayern Monachium



środa, 20 lutego

Schalke 04 - Manchester City

Atletico Madryt - Juventus