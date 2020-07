Laureatka Oscara buduje klub piłkarski. Wielkie nazwiska zaangażowane w projekt

We wtorek NWSL oficjalnie potwierdziła, że jej szeregi zasili nowy zespół. Na razie nie ogłoszono jego nazwy. Wiadomo natomiast, że siedziba klubu będzie mieścić się w Los Angeles.







Your support from the beginning already means everything. 2022 can’t come soon enough! #NWSLhttps://t.co/oVUrHIyz5O — NWSL (@NWSL) July 21, 2020

Dołączą do ligi jako 11. drużyna

W grupie właścicielskiej nazwanej "Angel City" obok Portman znalazło się 14 byłych oraz wciąż aktywnych, bardzo utytułowanych amerykańskich piłkarek. Są wśród nich między innymi mistrzynie olimpijskie i świata Lauren Holiday i Abby Wambach.

Gwiazda kobiecej piłki nożnej rezygnuje z gry. Obawa przed zakażeniem Nie chce... czytaj dalej » - Dziś robimy pierwszy, gigantyczny krok. Ogłaszamy założenie grupy właścicielskiej, której znakomitą większość stanowią kobiety - cieszy się Portman, cytowana przez Agencję Reutera. - Jestem podekscytowana współpracą z grupą tak wspaniałych ludzi. Razem damy Los Angeles profesjonalną drużynę piłkarek - dodała aktorka, która w 2011 roku otrzymała Oscara za pierwszoplanową rolę w filmie "Czarny Łabędź" Darrena Aronofsky'ego.

Kolejne nowe zespoły

Zespół z Los Angeles będzie jedenastym, który wejdzie do NWSL. Obecnie w rozgrywkach uczestniczy dziewięć ekip. Od sezonu 2021 dołączy do nich Racing Louisville.

- Rozwój National Women's Soccer League jest ekscytujący, ale musimy też pamiętać o naszej strategii i kontrolować tempo naszej ekspansji - przyznała komisarz kobiecej ligi piłkarskiej Lisa Baird.

Jak dodała, NWSL od dawna szukała partnera, by stworzyć drużynę w Los Angeles. W Kalifornii, podobnie zresztą jak i w pozostałych stanach, kobiecy soccer cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Zdecydowanie większym od piłki nożnej w wydaniu mężczyzn.

Wśród inwestorów "Angel City" aż roi się od znanych nazwisk. Na liście znajdują się wybitna tenisistka Serena Williams z mężem Alexisem Ohanianem czy cenione aktorki Jessica Chastain, Jennifer Garner i Eva Longoria.