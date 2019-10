Zawieszony i wysłany na kurs z komunikacji. Piłkarz Liverpoolu podpadł nagraniem

Elliott dołączył do Liverpoolu z Fulham w lipcu tego roku. Swój debiut w pierwszym zespole zanotował we wrześniowym meczu Pucharu Ligi przeciwko MK Dons. Został najmłodszym piłkarzem w historii The Reds, który wybiegł w podstawowym składzie. Na ten moment to koniec pozytywów związanych z zaledwie 16-letnim zawodnikiem. Przez swoją głupotę został ukarany grzywną i karą zawieszenia.

O co dokładnie chodzi? Jeszcze zanim dołączył do Liverpoolu, Elliott zmieścił wideo, na którym mocno naśmiewał się z napastnika Tottenhamu Harry'ego Kane'a. Zdarzenie miało miejsce w noc finału Ligi Mistrzów, który ostatecznie zakończył się zwycięstwem zespołu z Anfield 2:0

Na nagraniu widać, jak prawdopodobnie będący pod wpływem alkoholu chłopak udaje osobę upośledzoną umysłowo i próbuje imitować głos Kane'a. Padają przy tym słowa: pier***ony d*wn.

Piłkarski Związek w Anglii (Football Association) uznał, że piłkarz zdecydowanie przesadził, złamał regulamin, i ukarał go zawieszeniem na 14 dni, które obowiązuje we wszystkich rozgrywkach. Ponadto piłkarz będzie musiał udać się na specjalny kurs indywidualny dotyczący komunikacji z ludźmi poprzez media społecznościowe. Na tym nie koniec Elliott - zapłaci jeszcze 350 funtów grzywny.



BREAKING: Liverpool forward Harvey Elliott given 14-day suspension from club football by FA over social media post. — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 11, 2019





Nie został tak wychowany

"Chciałbym tylko bardzo przeprosić za fakt, że uraziłem wiele osób nagraniem z moim udziałem, które obiegło internet. Film został nagrany, kiedy spędzałem czas ze znajomymi i nie był skierowany do bezpośredniej osoby, ale rozumiem, że moje zachowanie było niedojrzałe i bezsensowne" - napisał Elliott w oświadczeniu.

"Chciałbym zaznaczyć, że materiał zamieszczony na nagraniu nie reprezentuje tego, jaką jestem osobą na co dzień oraz jak zostałem wychowany i jest mi naprawdę przykro" - dodał.