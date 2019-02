Zieliński wyróżnił się kartką, Milik zmarnowaną okazją. Mistrzostwo ucieka Napoli

"My też gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!"....

W sobotnim meczu neapolitańczycy mieli duże problemy z konstruowaniem akcji i ze stwarzaniem sytuacji podbramkowych. Częściowo był to efekt pressingu ze strony piłkarzy Fiorentiny oraz ich uważnej gry w defensywie. Nie zmienia to jednak tego, że druga linia ekipy z Napoli nie funkcjonowała, jak należy. Brakowało pomysłu na rozegranie. Nawet gdy Piotr Zieliński schodził z lewej strony do środka, Napoli miało problemy z tym, żeby obsłużyć napastników dobrym podaniem. Wynik 0:0 nie powinien więc nikogo dziwić.

Zieliński grał najlepiej na początku spotkania. To właśnie Polak mógł zdobyć bramkę po podaniu Jose Callejona, ale oddał nieczysty strzał. Z każdą kolejną minutą pomocnik był coraz mniej widoczny - praktycznie nie atakował skrzydłem, a gdy pojawiał się za napastnikami, rzadko otrzymywał piłkę.

W 36. minucie Zieliński dobrze zgrał futbolówkę do Driesa Mertensa, ale strzał Belga znakomicie obronił Alban Lafont. Drugą sytuację również zmarnował reprezentant Czerwonych Diabłów - tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę piłkę po jego uderzeniu zablokował Bryan Dabo.

Milik mógł przesądzić

Na początku drugiej połowy piłkarze snuli się po boisku, a ofensywnych akcji było jak na lekarstwo. Przebudzili się dopiero za sprawą Callejona i Zielińskiego - pierwszy podał z prawej strony w pole karne, a drugi strzelił z kilku metrów, jednak górą ponownie był Lafont.

Piątek porównywany do Szewczenki. "To jest nie fair" Krzysztof Piątek... czytaj dalej » W 62. minucie na murawie w miejsce Mertensa pojawił się Milik. Polak wniósł sporo ożywienia w poczynania ekipy spod Wezuwiusza. Szybko popisał się efektownym zagraniem piętą do Lorenzo Insigne, ale strzał Włocha został zablokowany.

Natomiast w samej końcówce Milik miał jeszcze dwie szanse - najpierw uderzał z trudnej pozycji po podaniu Callejona i trafił w boczną siatkę, a później oddał mocny strzał w środek bramki i golkiper nie miał problemów ze skuteczną interwencją. Choć wychowanek Rozwoju Katowice gola nie strzelił, to i tak jego występ należy ocenić pozytywnie. Zieliński po przerwie wyróżnił się głównie żółtą kartką.

Podział punktów we Florencji oznacza, że jeśli prowadzący w tabeli Juventus wygra w niedzielę z Sassulo, to będzie miał już 11 punktów więcej i tytuł mistrzowski niemal w kieszeni.

Fiorentina - Napoli 0:0