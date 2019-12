"Początkowo byliśmy zawstydzeni". Milik i Zieliński rozebrani w kalendarzu Napoli

Gennaro Gattuso zastąpił na stanowisku trenera Napoli zwolnionego we wtorek Carlo Ancelottiego.

Napoli przygotowuje się do meczu z Genkiem w Lidze Mistrzów

To już trzynasta edycja kalendarza wypuszczanego w świat przez neapolitański klub.

- Wszyscy jesteśmy jednym światem, a koncepcją, która przenika przez całą ideę przyszłorocznego kalendarza, jest właśnie integracja rasowa. To praca, która trwała miesiące - wyjawił na oficjalnej stronie klubu spod Wezuwiusza odpowiedzialny za przedsięwzięcie Alessandro Formisano.

"Spójność, braterstwo i szacunek"

Bohaterami filmu zapowiadającego kalendarz są - ubrani jedynie w błękitne szarfy - prężący muskuły piłkarze Napoli. Milik i Zieliński wystąpili razem. W produkcji wzięło udział także 14 asystentek - tancerek i akrobatek, które występują w drugim planie, tuż za piłkarzami.

- Tworząc scenariusz, zdaliśmy sobie sprawę, że kibice Napoli to nie tylko neapolitańczycy, ale także Francuzi, Senegalczycy, Polacy, Meksykanie. Zagraniczni piłkarze, którzy dołączają do naszego klubu, dołączają tym samym do jednej rodziny - podkreślił Formisano.





A jak piłkarze czuli się w tej nietypowej sesji? - Muszę powiedzieć, że świetnie się bawiłem podczas zdjęć. To doświadczenie było bardzo ważne także dla atmosfery w zespole - zdradził cytowany przez klubową stronę napastnik Fernando Llorente. Pierwszy taki wieczór Milika pod Wezuwiuszem. "Wszystko zaczęło się na nowo" Arkadiusz Milik... czytaj dalej »



- Jedyną przeszkodą było to, że nie wszyscy jesteśmy modelami i dlatego początkowo byliśmy zawstydzeni. Ale cały personel pomógł nam i sprawił, że dobrze się bawiliśmy - dodał bramkarz Alex Meret.

Jak można przeczytać na stronie, produkcja rozpoczęła się już w czerwcu - od pomysłów i pierwszych rysunków. Sesja zdjęciowa miała miejsce we wrześniu.

- Kalendarz ma głęboką treść, która zwraca uwagę na spójność, braterstwo i szacunek. Podjęliśmy się bardzo delikatnego tematu. Projekt artystyczny inspirowany jest relacjami między naszym klubem a światem. Mając także na uwadze Neapol jako coraz bardziej międzynarodową markę znaną wszędzie - tłumaczy Włoch.

Już dostępny

Kalendarz można nabyć m.in. na oficjalnej stronie klubu. Od 12 grudnia jest dostępny także w kioskach w Neapolu i regionie. Kosztuje 8,99 euro.