Szalone sceny po meczu Napoli. Kibice nie oszczędzili Zielińskiego

SSC Napoli po 33 latach mistrzem Włoch Piłkarze Napoli z... czytaj dalej » Na ten moment czekało nie tylko kilkadziesiąt tysięcy kibiców, którzy oglądali mecz na telebimach w Neapolu, ale również spora grupa fanów, która wybrała się do oddalonego o prawie 600 kilometrów Udine, by na miejscu dopingować piłkarzy stojących przed szansą na zdobycie pierwszego od 33 lat tytułu.

Przez kilka chwil nie mieli powodów do zadowolenia. Napoli mogło być pewne trofeum już w przypadku remisu, ale prowadzenie w meczu objęli gospodarze. Dopiero wyrównujący gol Victora Osimhena w drugiej połowie przywrócił nadzieje na zapewnienie sobie mistrzostwa już w czwartek.

Zieliński na wpół rozebrany

Wynik 1:1 utrzymał się do końca spotkania, a po ostatnim gwizdku tłum kibiców wdarł się na murawę, by świętować sukces razem z piłkarzami. Niektórzy świętowali w osobliwy sposób, próbując pozbawić zawodników części strojów.

W pewnej chwili kamery pokazały w tłumie Zielińskiego, pozbawionego już klubowych spodenek. Walczył jednak o ocalenie koszulki, którą próbowali zdjąć z niego kibice. W końcu piłkarza otoczył kordon ochroniarzy, ale nawet mimo to część spragnionych pamiątek fanów próbowała wciąż sięgać po koszulkę polskiego zawodnika.



Napoli fans have invaded the pitch asking for shirts & shorts from the players. Poor Zieliński... pic.twitter.com/dPTmI60EtV — EuroFoot (@eurofootcom) May 4, 2023 Źródło: Imago Piotr Zieliński w objęciach kibiców



Źródło: Getty Images Szaleństwo na stadionie w Udine po zdobyciu przez Napoli tytułu mistrza Włoch

Niestety, po końcowym gwizdku doszło też do nieprzyjemnych scen. Gdy na płytę boiska wdarli się też kibice gospodarzy, którzy nie chcieli, by na ich terenie świętowano tytuł, doszło do bójek z kibicami Napoli. Interweniować musiała policja i ochrona.

Mistrzostwo pięć kolejek przed końcem

Napoli ma do rozegrania jeszcze pięć spotkań, ale nic już nie odbierze podopiecznym Luciano Spallettiego wywalczonego po 33 latach mistrzostwa. Nad drugim w tabeli Lazio Napoli ma bezpieczną przewagę 16 punktów.

Trofeum piłkarze z Neapolu odbiorą 4 czerwca, po rozgrywanym na własnym stadionie meczu z Sampdorią.