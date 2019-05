Napoli wyrwało wygraną w doliczonym czasie. Karny w 98. minucie

Inter zgubił punkty w Udine. Trudne wyzwanie przed Milanem W sobotni wieczór... czytaj dalej » Grudniowy mecz tych drużyn, na Sardynii, skromnie wygrali goście, po golu Arkadiusza Milika z rzutu wolnego, też w doliczonym czasie. Teraz polski napastnik był w rezerwie, a w wyjściowej jedenastce wybiegł na murawę Piotr Zieliński.



Cagliari na wyjazdach punkty zdobywa z trudem - zwycięstwa miało w tym sezonie dwa, remisy cztery, porażek 11. Po poprzedniej serii spotkań - 34. - było w środku tabeli, na pozycji 11. Do niedzielnego rywala punktów traciło 30.

Piłkarze z Neapolu wiedzieli, że wygrana zagwarantuje im w lidze miejsce drugie, na trzy kolejki przed zakończeniem rywalizacji.

Decydował VAR

Działo się jednak niewiele, sytuacji bramkowych brakowało. Na Stadio San Paolo słychać było gwizdy znudzonych i zniecierpliwionych kibiców.



Już po przerwie Insigne popędził do podania Zielińskiego. Sędzia odgwizdał spalonego. Miejscowi zaczęli atakować. Rzadko, ale zaczęli. Zagapili się przy tym w obronie i gola stracili. Goście ruszyli na połowę Napoli, Nicolo Barella dograł do nabiegającego Leonardo Pavolettiego, a ten uderzył do siatki.

Sekundy później do boju posłany został Milik. Szybko miał okazję, po wymianie piłki z Mertensem. Pomylił się nieznacznie. Sam Belg - liczący 169 cm wzrostu - też miał szansę, jego strzał główką Alessio Cragno widowiskowo sparował na spojenie słupka z poprzeczką. Obrońcy pozwolili Mertensowi główkować raz jeszcze, w minucie 85. I był remis.

W doliczonym czasie VAR decydował, czy było zagranie ręką w polu karnym gości. Wszyscy niecierpliwie czekali na decyzję. Karny. Za protesty czerwoną kartkę zobaczył Artur Ionita. Insigne nie pomylił się z jedenastego metra, minuta była 98.



Do pewnego tytułu Juventusu Napoli traci punktów 16, nad trzecim w tabeli Interem przewagi ma 10.