Wielka forma Zielińskiego przed mundialem. Kapitalny gol

Juventus nie zwalnia tempa w Serie A. Grali Polacy Juventus... czytaj dalej » Napoli nie mogło wymarzyć sobie lepszego początku sezonu. Z 15 rozegranych przed mundialem meczów w Serie A wygrało aż 13, nie ponosząc choćby jednej porażki. Znakomicie wygląda też gra podopiecznych Luciano Spallettiego. Ogromny wpływ na to mają pomocnicy – Zieliński, Chwicza Kwaracchelia czy Elijf Elmas.

Zieliński i Elmas nie do zatrzymania

W sobotę na boisku zabrakło Gruzina, ale wobec świetnej gry Polaka i Macedończyka jego nieobecność była niezauważalna. To właśnie Elmas w 15. minucie meczu popisał się kapitalnym dośrodkowaniem w pole karne, gdzie strzałem głową prowadzenie gospodarzom zapewnił niezawodny w tym sezonie Victor Osimhen.

W 31. minucie błysnął również Zieliński. 28-letni wychowanek Zagłębia Lubin świetnie ruszył do kontrataku, otrzymał podanie od Hirvinga Lozano, wbiegł w pole karne, tam "nawinął" zwodem obrońcę Udinese, a następnie oddał precyzyjny, techniczny strzał prawą nogą, po którym bramkarz Marco Silvestri mógł tylko odprowadzić piłkę do siatki wzrokiem.



PIOTR ZIELIŃSKI! CO ZA BRAMKA!



Zobaczcie to piękne trafienie reprezentanta Polski!



Mecz SSC Napoli z Udinese Calcio trwa w Eleven Sports 2. #włoskarobotapic.twitter.com/6C3lRbo76K — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) November 12, 2022





To nie wystarczyło gospodarzom. W drugiej połowie znów przeważali, zagrażając co chwila bramce gości. W 58. minucie wielkim opanowaniem i skutecznością w polu karnym gości popisał się Elmas. Szarżujący w kontrataku Macedończyk, przedryblował w szesnastce obrońcę, by z wielkim spokojem zamienić pojedynek z Silvestrim na trzeciego gola.

W 67. minucie Zieliński opuścił boisko. Kilka chwil wcześniej z murawy zszedł też Lozano. 22 listopada w Dausze obaj staną naprzeciwko siebie w spotkaniu mistrzostw świata pomiędzy Polską i Meksykiem.

Przebudzenie Udinese

Mourinho wybuchł po meczu. "Powiedziałem mu, żeby w styczniu szukał nowego klubu" Te słowa Jose... czytaj dalej » Wysokie prowadzenie i absolutna dominacja uśpiły piłkarzy Napoli, którzy myślami byli już w szatni. Brak koncentracji wykorzystało Udinese.

W 79. minucie kontaktowego gola strzelił Ilija Nestorovski, wykorzystując w efektowny sposób zgranie piłki klatką piersiową przez Isaaca Successa.

Trzy minuty później potworny błąd popełnił środkowy obrońca Azzurrich Min-Jae Kim. Koreańczyk łatwo stracił piłkę, a Lazar Samardzic po jej przejęciu mocnym strzałem przy dalszym słupku pokonał Aleksa Mereta po raz drugi. Na więcej gospodarze rywalom już nie pozwolili.

Cały mecz na ławce rezerwowych przesiedział Hubert Idasiak - rezerwowy bramkarz Napoli.

Dzięki zwycięstwu piłkarze Spallettiego powiększyli przewagę w tabeli nad grupą pościgową. Od drugiego Lazio i trzeciego AC Milan mają już 11 punktów więcej.

Napoli - Udinese 3:2 (2:0)

Bramki: Osimhen (15. minuta), Zieliński (31.), Elmas (58.) - Nestorovski (79.), Samardzic (82.)