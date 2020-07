37 sekund Milika. Do rekordzistów i tak daleko

26-letni napastnik rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych, ale po pół godzinie zastąpił klubową legendę, kontuzjowanego Driesa Mertensa. 37 sekund po wejściu na boisko Polak już cieszył się z gola.

Po podaniu Fabiana Ruia z prawej strony boiska, Milik w ekwilibrystycznym rozkroku w zamieszaniu podbramkowym zdołał skierować piłkę do siatki gości. To jedenaste trafienie polskiego piłkarza w tym sezonie Serie A. Napoli wygrało całe spotkanie 2:1.



MILIK! CO ZA WEJŚCIE! @arekmilik9 tuż po wejściu na boisko trafia na 1:1 w meczu z Udinese Calcio! Zobaczcie gola Polaka! pic.twitter.com/cuUbJ9obU1 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) July 19, 2020

Jak donosi serwis Opta, to najszybszy gol rezerwowego Napoli we włoskiej ekstraklasie od 2011 roku. Wtedy to Jose Sosa zdobył bramkę z Ceseną po 33 sekundach od wejścia na murawę.

Na czele rekordzistów pod tym względem w Serie A jest Levan Mchedlidze, który dla Empoli w starciu z Sassuolo trafił po 14 sekundach od pojawienia się na boisku. W tym roku do tego wyniku zbliżył się Mario Pasalić z Atalanty, któremu wystarczyło 19 sekund na pokonanie bramkarza Romy.

Jeszcze szybszy, ale w ramach Pucharu Włoch, był w 2017 roku wspomniany Mertens. W meczu z Juventusem zmienił... Milika i blisko dziesięć sekund później strzelił gola na 2:2.

Duńscy rekordziści

To jednak nic w porównaniu do tego, co w meczu Premier League zrobił w sezonie 2007/08 Nicklas Bendtner. Ówczesny duński niepokorny napastnik Arsenalu zdobył bramkę zaledwie sześć sekund po wejściu na boisko! Na dodatek było to w prestiżowych derbach północnego Londynu z Tottenhamem. Kanonierów trenował jeszcze Arsene Wenger.



On This Day in 2007: Nicklas Bendtner scored six seconds after being subbed on against Tottenham to give Arsenal a 2-1 victory. pic.twitter.com/zhKy51UNqI — Throwback Arsenal (@ThrowbackAFC) December 22, 2016

Inny Duńczyk, Ebbe Sand prowadzi natomiast w klasyfikacji najszybszych goli strzelanych jako dżoker na mistrzostwach świata. 16 sekund - tyle zajęło mu pokonanie bramkarza Nigerii.

A jak dorobek Milika wygląda na tle innych czołowych lig europejskich w tym sezonie? Nie tak dawno w rozgrywający pierwszy mecz od 330 dni piłkarz Realu Madryt Marco Asensio pokonał bramkarza Valencii po 31 sekundach.