Szanse na występ Milika w polskim meczu znikome. Napoli i Sampdoria podrażnione

31.03 | To, co zrobił Arkadiusz Milik w meczu z Romą, można oglądać w nieskończoność. Najpierw kapitalnie uporał się z opanowaniem piłki, trochę ekwilibrystyki i na końcu pewny strzał. Tak strzelił 16. gola w sezonie dla Napoli. Gola z serii "stadiony świata".

16.11 | Arkadiusz Milik pokazał, że ma nerwy ze stali. W 91. minucie meczu Cagliari - Napoli cudownie wykonał rzut wolny i zapewnił drużynie ważną wygraną 1:0 w 16. kolejce Serie A. Polak przegonił koszmary sprzed kilku dni, kiedy nie wykorzystał znakomitej okazji przeciwko Liverpoolowi. Dla napastnika był to ósmy gol w tym sezonie ligi włoskiej.

14.04 | Piłkarze Napoli zwyciężyli na stadionie najsłabszej ekipy w Serie A Chievo Werona 3:1. Jednego z goli wbił Arkadiusz Milik, który we wszystkich rozgrywkach uzbierał ich 20.

Zieliński, Bereszyński i Linetty przed kilkoma dniami rozstali się po zgrupowaniu kadry. Miał na nim pojawić się także Milik, ale z powodu urazu ostatecznie nie przyjechał. W czwartek wziął udział w treningu Napoli - ćwiczył z zespołem, ale w niepełnym wymiarze, oraz indywidualnie. Szanse, że w sobotę wystąpi, według włoskich mediów, są znikome.

Ancelotti przerażony. "W dwa miesiące można zbudować dom, a oni nie odnowili szatni" Organizatorzy... czytaj dalej » Mecz ten będzie dla Napoli ostatnim sprawdzianem przed wtorkowym spotkaniem na inaugurację Ligi Mistrzów z Liverpoolem, triumfatorem poprzedniej edycji.

Napoli chce odzyskać równowagę

W poprzedniej kolejce wicemistrzowie Włoch po emocjonującym spotkaniu przegrali z broniącym tytułu Juventusem 3:4, choć w 81. minucie odrobili trzybramkową stratę. Decydującego o zwycięstwie Starej Damy gola stracili w doliczonym czasie.

- Przykro mi, że tak to się ułożyło w Turynie. W pierwszej połowie pozwoliliśmy się stłamsić, w drugiej sprawiliśmy Juventusowi trudności. Szkoda, bo to byłby bardzo ważny punkt. Ale pokazaliśmy charakter - wspominał bramkarz Alex Meret, cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.

W pierwszej kolejce Napoli pokonało z kolei Fiorentinę 4:3, również na wyjeździe.

- Nie ulega wątpliwości, że musimy znacznie lepiej grać w obronie. Trzeba odzyskać równowagę, bo siedem straconych bramek w dwóch meczach to o wiele za dużo. Za to w ataku świetnie wykorzystujemy swoje szanse - analizował Meret.

Mihajlović prowadzi w walce z nowotworem. "Pacjent w bardzo dobrej kondycji" Stan Sinisy... czytaj dalej » Sampdoria rozpoczęła sezon również od straty siedmiu goli, ale w odróżnieniu od Napoli zdobyła tylko jednego. Przegrała oba mecze - z AS Roma 0:3 i Sassuolo 1:4 - i jest ostatnia w tabeli.

Drągowski przeciwko Szczęsnemu

Nie będzie to jedyna w ten weekend rywalizacja włoskich zespołów, w których występują Polacy. W sobotę we Florencji dojdzie prawdopodobnie do pojedynku bramkarzy - Bartłomieja Drągowskiego w ekipie Fiorentiny i Wojciecha Szczęsnego w drużynie Juventusu.

Z kolei AC Milan, którego piłkarzem jest Krzysztof Piątek, zmierzy się w niedzielę na wyjeździe z Hellas Verona Pawła Dawidowicza i Mariusza Stępińskiego. Drugi z Polaków może zadebiutować w nowym klubie po przejściu z lokalnego rywala - Chievo.

