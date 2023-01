Włoskie media bez wątpliwości. Polacy nie zawiedli w hicie Serie A

Gospodarze, wygrywając z bardzo dobrze spisującymi się w ostatnich tygodniach rzymianami, umocnili się na pozycji lidera tabeli. Podopieczni Luciano Spallettiego mają już 13 punktów przewagi nad drugim Interem, dzięki czemu są coraz bliżej pierwszego tytułu mistrza Włoch od 33 lat. Sensacje we Włoszech. Szczęsny się nie popisał Do... czytaj dalej »

Zieliński "kluczowym elementem"

Polskich kibiców może cieszyć fakt, że od początku sezonu ważną postacią ekipy z Neapolu jest Zieliński. Nie inaczej było w niedzielę, bo pomocnik błysnął w końcówce, gdy asystował przy trafieniu Giovanniego Simeone na 2:1.

"Zieliński? To kluczowy element formacji ofensywnej neapolitańczyków, choć to wcale nie żadna nowość" - napisano o 28-latku we włoskim Eurosporcie, przyznając mu siódemkę w 10-stopniowej skali.

"To był kolejny udany wieczór w jego wykonaniu. To on zapoczątkował akcję, po której padła bramka na 1:0 i to on zaliczył asystę przy decydującym golu - dodano w tuttomercatoweb.com, również oceniając go na siódemkę.

Źródło: Getty Images Piotr Zieliński jest piłkarzem lidera Serie A

"Żołnierz Zalewski"

Taką samą notę Zieliński otrzymał także od "La Gazetta dello Sport", a na 6,5 oceniono grającego w przeciwnej drużynie Zalewskiego. Młodszy z Polaków, mimo porażki, również miał powody do radości, bo asystował przy trafieniu Stephana El Sharrawy'ego.

"Żołnierz Zalewski [...] W obronie potrzebował wsparcia, ale w ataku wie, jak zrobić krzywdę rywalowi" - napisano.

"Parowóz na prawej flance Romy" - skomentował włoski Eurosport, przyznając mu, podobnie jak zawodnikowi gospodarzy, siódemkę.

Bardziej krytyczny był portal tuttomercatoweb.com, który ocenił gracza rzymian na szóstkę.

"Zapominalski Zalewski nie powalczył z Kvaratskhelią, który zaliczył kluczowe podanie przy golu Osimhena. Ale to był tak naprawdę jego jedyny błąd tego dnia. Dodatkowo jego świetne dogranie dało gościom wyrównanie" - wyjaśniono.

Źródło: Getty Images Nicola Zalewski coraz częściej wychodzi w pierwszym składzie Romy

Dzięki wygranej Napoli ma już 53 punktów w tabeli Serie A. Roma ma o 16 oczek mniej i plasuje się na szóstej pozycji.