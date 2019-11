Bunt w Napoli. Trener i piłkarze przeciwko decyzji prezydenta

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Nieskuteczne Napoli. Zaprzepaściło szansę na awans SSC Napoli... czytaj dalej » Zwycięstwo nad mistrzem Austrii dawało miejscowym awans do pucharowej fazy Ligi Mistrzów. Nic z tego. Zmarnowali wiele sytuacji bramkowych, a Jose Callejon i Lorenzo Insigne trafili piłką w poprzeczkę.

De Laurentiis: Wszystko zależy od piłkarzy

Remis nie poprawił i tak napiętej sytuacji w Neapolu. Już przed meczem z Salzburgiem pojawiła się informacja, że prezydent De Laurentiis zarządził, by do ligowego meczu z Genoą, który zaplanowano na sobotę, piłkarze i sztab przygotowywali się w ośrodku treningowym. Skoszarowanie drużyny miało wpłynąć na jej lepszą postawę na boisku i zmazanie plamy po przegranym meczu z Romą i remisie z Atalantą.

- Problemem jest praca zespołowa. Wszystko zależy tu od piłkarzy, którzy muszą znaleźć w sobie motywację – argumentował.

Na konferencji prasowej nie pojawił się już nikt

Z jego rozporządzeniem nie zgodzili się trener i piłkarze. Wyraz temu dali we wtorek, gdy po meczu z Salzburgiem zamiast do klubowego autobusu, wsiedli do swoich samochodów i rozjechali się do domów. Krótkiego wywiadu na boisku udzielił tylko Lorenzo Insigne. Na konferencji prasowej nie pojawił się już nikt, za co zapewne klub będzie musiał zapłacić karę.

Z ośmioma punktami na koncie Napoli zajmuje drugie miejsce w grupie E Ligi Mistrzów. Do Liverpoolu traci punkt, a trzeci RB Salzburg ma od wicemistrza Włoch cztery punkty mniej.

W Serie A ekipa Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego zajmuje dopiero siódmą lokatę, tracąc do prowadzącego Juventusu po 11 kolejkach już 11 punktów.