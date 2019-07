Rasistowskie ataki na partnerkę piłkarza. Napoli: idiotów nie brakuje

19.04.2018 | Arkadiusz Milik na kolejny występ w podstawowym składzie Napoli czekał 242 dni. Kiedy wreszcie na murawie pojawił się od pierwszej minuty swoje - trafił do siatki Udinese. Polak z wielkim spokojem dobił strzał Jose Marii Callejona i dał swojej ekipie prowadzenie 3:2. Stadion San Paolo oszalał, Milik jest w Neapolu uwielbiany. Ostatecznie piłkarze trenera Maurizio Sarriego wygrali 4:2 i odrobili dwa punkty do liderującego w Serie A Juventusu.

31.03 | To, co zrobił Arkadiusz Milik w meczu z Romą, można oglądać w nieskończoność. Najpierw kapitalnie uporał się z opanowaniem piłki, trochę ekwilibrystyki i na końcu pewny strzał. Tak strzelił 16. gola w sezonie dla Napoli. Gola z serii "stadiony świata".

Kapitan Napoli atakuje Sarriego. "To była zdrada" Kiedyś razem...

"Jestem brzydka, jestem siostrą swojego chłopaka, bo mamy podobne włosy. Och, zapomniałabym - powinnam pójść na dietę" - rozpoczęła swój wpis kobieta. "Nie jestem szczupłą blondynką, a czarną, zaokrągloną kobietą z wielkim afro" - kontynuowała.

To oczywiście opis wiadomości, które otrzymuje od mieszkańców Neapolu, w którym mieszka z Malcuitem.

Napoli przeprasza

"Uwielbiam swoje zaokrąglenia, skórę i włosy. Widzę te wszystkie komentarze i czuję się od was lepsza, bo mam piękniejszą duszę. Nie jestem w związku z wami, dlatego wasze opinie mnie nie interesują! Przed przyjazdem tutaj ostrzegano nas, że neapolitańczycy to rasiści. Nie chciałam w to wierzyć, ale to wszystko jest prawdą. Zawsze łatwiej wypisywać takie rzeczy przez telefon" - dodała.

Na wpisy zamieszczone przez partnerkę Francuza szybko zareagował jego klub. "Jesteśmy zmartwieni tymi wiadomościami. Neapolitańczycy nie są rasistami, ale idiotów nie brakuje. Ostro potępiamy taką postawę i przepraszamy" - napisano w specjalnie wydanym przez Napoli komunikacie.

To nie pierwszy przypadek pozaboiskowych kłopotów piłkarzy wicemistrzów Włoch. Regularne problemy na tle rasowym ma Kalidou Koulibaly. Zdarzają się też napady rabunkowe. Ofiarą takiego padł w minionym sezonie Arkadiusz Milik.