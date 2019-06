Zieliński i Milik zaprezentowali nowe stroje Napoli

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Azzurri nie odeszli od tradycji. Na koszulce domowej, tak jak we wcześniejszych latach, dominuje jasnoniebieska barwa, która pokrywa całą przednią i tylną część trykotu oraz rękawy. Miejscami - jedynie z przodu - umieszczono dodatkowe ciemniejsze kropki.

Milan wyrzucony z pucharów. Klub Krzysztofa Piątka ukarany AC Milan nie... czytaj dalej » Na ramionach i po bokach, tuż pod pachami, znajdują się białe elementy. W tym kolorze jest też kołnierzyk, który można zapiąć na guzik, co jest nowością.

Na całej koszulce zauważyć można trzy loga sponsorskie. Nazwę samego klubu znajduje się z tyłu w górnej części koszulki.

"Ultralekka tkanina i przeszycia z nylonu zapewniają jeszcze większa elastyczność. Koszulka lepiej 'oddycha' i sprawia, że można czuć się w niej bardzo komfortowo - napisano na oficjalnej stronie. trykoty od razu trafiły oczywiście do sprzedaży. Trzeba na nią wydać 89 euro.

Polacy na klipie

Nowe stroje zaprezentowano wypuszczając do sieci specjalny klip. Wykorzystało przy tym wizerunki kilku zawodników. Wśród nich znaleźli się reprezentanci Polski - Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik.



ARE YOU READY FOR THIS?

Indossa la Kombat SSC Napoli 2020, be part of the game. #SSCNapoli#KappaSport#AreYouReadyForThis

Scoprila su:

Official Web Store SSC Napoli https://t.co/VPn46YpHeM

Brand Store Amazon https://t.co/QN9KI8wDbbpic.twitter.com/bVb3lnEngF — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 28 czerwca 2019

Źródło: SSC NAPOLI Twitter Zieliński i Milik w nowych koszulkach

Sezon Serie A rusza 24 sierpnia. Tytułu bronić będzie Juventus.