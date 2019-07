Napoli i Milik straszą przed startem ligi. Liverpool rozbity

20.01 | Arkadiusz Milik wbił w niedzielę jedenastego gola w sezonie. Tym razem efektownym strzałem z rzutu wolnego przyczynił się do zwycięstwa 2:1 nad Lazio.

16.11 | Arkadiusz Milik pokazał, że ma nerwy ze stali. W 91. minucie meczu Cagliari - Napoli cudownie wykonał rzut wolny i zapewnił drużynie ważną wygraną 1:0 w 16. kolejce Serie A. Polak przegonił koszmary sprzed kilku dni, kiedy nie wykorzystał znakomitej okazji przeciwko Liverpoolowi. Dla napastnika był to ósmy gol w tym sezonie ligi włoskiej.

9.12 | To były udane występy Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika w Serie A. Obaj wbili trzy z czterech goli Napoli w meczu z przedostatnim w tabeli Frosinone.

14.05 | Trudno wymarzyć sobie lepsze wejście na boisko. Arkadiusz Milik w meczu z Sampdorią pojawił się na placu w 71. minucie. Kilkadziesiąt sekund później, w swojej pierwszej akcji, huknął i strzelił gola rzadkiej urody. W samo okienko bramki. Jego Napoli wygrało na wyjeździe 2:0 (trafił jeszcze Raul Albiol). Dla Milika to czwarte trafienie w tym sezonie. W tym meczu zagrało łącznie pięciu Polaków - także Piotr Zieliński u zwycięzców oraz Bartosz Bereszyński, Karol Linetty i Dawid Kownacki u pokonanych. Napoli zostało wicemistrzem Włoch, mistrzem po raz kolejny Juventus.

19.04.2018 | Arkadiusz Milik na kolejny występ w podstawowym składzie Napoli czekał 242 dni. Kiedy wreszcie na murawie pojawił się od pierwszej minuty swoje - trafił do siatki Udinese. Polak z wielkim spokojem dobił strzał Jose Marii Callejona i dał swojej ekipie prowadzenie 3:2. Stadion San Paolo oszalał, Milik jest w Neapolu uwielbiany. Ostatecznie piłkarze trenera Maurizio Sarriego wygrali 4:2 i odrobili dwa punkty do liderującego w Serie A Juventusu.

8.04 | To był polski dzień w Neapolu. Trzy gole, ale dwa autorstwa Polaków. Dla Chievo trafił Mariusz Stępiński, dla Napoli - Arkadiusz Milik. Gospodarze przegrywali 0:1, ale i tak wygrali, zaczynając skuteczny pościg dopiero w 89. minucie!

31.03 | To, co zrobił Arkadiusz Milik w meczu z Romą, można oglądać w nieskończoność. Najpierw kapitalnie uporał się z opanowaniem piłki, trochę ekwilibrystyki i na końcu pewny strzał. Tak strzelił 16. gola w sezonie dla Napoli. Gola z serii "stadiony świata".

14.04 | Piłkarze Napoli zwyciężyli na stadionie najsłabszej ekipy w Serie A Chievo Werona 3:1. Jednego z goli wbił Arkadiusz Milik, który we wszystkich rozgrywkach uzbierał ich 20.

Niedzielne spotkanie było dla napastnika reprezentacji Polski okazją do przegonienia demonów. W grudniu ubiegłego roku na Anfield w Liverpoolu Napoli walczyło o awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, a Milik miał w doliczonym czasie gry piłkę meczową. Snajper genialnie przyjął futbolówkę, ale jego strzał zatrzymał Alisson Becker.

W mocnych składach

Włoska ekipa przegrała tamto spotkanie i musiała zadowolić się grą w Lidze Europy, a The Reds zostali w Champions League. Co wydarzyło się później wszyscy pamiętamy doskonale - drużyna Juergena Kloppa sięgnęła po trofeum.

Tym razem stawka meczu była zupełnie inna. W Edynburgu obie ekipy zagrały jedynie o prestiż, ale podejście i jednych, i drugich było poważne. Dla Napoli zagrali m.in. Milik i Zieliński, a w szeregach The Reds biegał szeryf obrony Virgil van Dijk. Nie było natomiast Beckera w bramce i snajper reprezentacji Polski skrzętnie to wykorzystał. 25-latek trafił na 2:0 po podaniu Lorenzo Insigne. To właśnie Włoch cieszył się z gola jako pierwszy, a wynik po przerwie ustalił Amin Younes.

Milik na murawie spędził 75 minut, Zieliński rozegrał pełne spotkanie.

Napoli - Liverpool 3:0

Bramki: Insigne (17'), Milik (29'), Younes (52')