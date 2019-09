Wpadka Liverpoolu. Poległ w Neapolu

Barcelona przetrwała w Dortmundzie. Jej bramkarz dokonywał cudów Borussia... czytaj dalej » W poprzednim sezonie oba zespołu również rywalizowały ze sobą w fazie grupowej Champions League. W Neapolu wygrali gospodarze 1:0, zaś w decydującym o awansie do fazy pucharowej spotkaniu wygrał późniejszy triumfator całych rozgrywek - Liverpool 1:0.

Wtorkowy mecz na ławce rezerwowych rozpoczęli Piotr Zieliński i wracający do zdrowia po kontuzji Arkadiusz Milik.

Od bramki do bramki

W pierwszej połowie zarówno jedni jak i drudzy nie bali się atakować. Najlepsze sytuacje do zdobycia bramki miał Roberto Firmino, jednak dobrze interweniował Alexander Meret. Brazylijczyk mógł sobie sprawić jubileuszowy prezent. Mecz z Napoli był jego 200 występem w barwach The Reds.

Druga część meczu mogła rozpocząć się jak marzenie dla Napoli. W 49. minucie piłkarze prowadzeni przez Carlo Ancolettiego przeprowadzili koncertowy atak. Grę w środku pola przyspieszył Allan, podając do Mario Ruiego. Portugalczyk posłał miękkie dośrodkowanie z lewej strony, które strzałem z najbliższej odległości wykończył Dries Mertens. Belg zrobił wszystko jak należy, jednak jeszcze lepiej zachował się Adrian. Bramkarz Liverpoolu rzucił się trochę rozpaczliwie, ale na tyle skutecznie, że piłka trafiła wprost w jego rękę.

W 55. minucie to piłkarze Liverpoolu mogli objąć prowadzenie. Sadio Mane i Mohamed Salah znaleźli się w sytuacji dwóch na jednego tuż przed polem karnym gospodarzy. Zabrakło jednak precyzji i Senegalczyk zagrał do Egipcjanina za mocno, wyrzucając go ze światła bramki.

w 65. minucie fatalny błąd we własnym polu karnym popełnił Kostas Manolas. Nie trafił czysto w piłkę, a ta trafiła pod nogi Mohameda Salaha. Egipcjanin oddał mocny strzał w lewy róg bramki Mereta. Włoch popisał się jednak fantastyczną paradą, ratując Napoli przez stratą gola.

Swoich sił próbował również Sadio Mane, oddając płaski strzał z dystansu. Meret nie dał się jednak zaskoczyć i tym razem. Bramkarze byli zdecydowanymi bohaterami tego spotkania.

Piorunująca końcówka

Niewiele brakowało, żeby Adrian obronił rzut karny Mertensa. Hiszpan miał piłkę na ręce, jednak strzał był zbyt silny. Wcześniej w polu karnym Liverpoolu faulowany był Jose Callejon. Hiszpan sprytnie wykorzystał wystawioną nogę Andrewa Robertsona i przewrócił się w szestanstce. To wystarczyło, by sędzia wskazał na rzut karny.

W doliczonym czasie gry zwycięstwo Napoli przypieczętował rezerwowy Fernando Llorente. Hiszpan najszybciej dopadł do bezpańskiej piłki w polu karnym Liverpoolu. Po jego strzale piłka odbiła się jeszcze od prawej nogi Adriana po czym wpadła do bramki.

W 66. minucie meczu na boisku pojawił się Piotr Zieliński, zmieniając Lorenzo Insignie. Pomocnik reprezentacji Polski niczym specjalnym się jednak nie wyróżnił.

Napoli - Liverpool 2:0 (0:0)

Bramki: Mertens 82 (k), Llorente 90+2

1. kolejka Ligi Mistrzów:

wtorek, 17 września

grupa F

Borussia Dortmund - Barcelona 0:0

Inter - Slavia Praga 1:1

Bramki: Barella (92.) - Olayinka (63.)

grupa E

Napoli - Liverpool 2:0

Salzburg - Genk 6:2

grupa G

Lyon - Zenit 1:1

Benfica - RB Lipsk 1:2

grupa H

Chelsea - Valencia 0:1

Ajax - Lille 3:0

środa, 18 września

grupa A

Club Brugge - Galatasaray Stambuł (18.55)

Paris Saint-Germain - Real Madryt (21.00)

grupa B

Olympiakos Pireus - Tottenham Hotspur (18.55)

Bayern Monachium - Crvena Zvezda Belgrad (21.00)

grupa C

Dinamo Zagrzeb - Atalanta Bergamo (21.00)

Szachtar Donieck - Manchester City (21.00)

grupa D

Bayer Leverkusen - Lokomotiw Moskwa (21.00)

Atletico Madryt - Juventus Turyn (21.00)