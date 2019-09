Piłkarz Liverpoolu nie wytrzymał krytyki po meczu z Napoli

22.07 | W Bostonie Liverpool starł się w towarzyskim meczu z Sevillą. Nie wszyscy potraktowali jednak to spotkanie jak sparing. W pewnym momencie bandyckiego wręcz faulu dopuścił się piłkarz Andaluzyjczyków Joris Gnagnon, za co od razu otrzymał czerwoną kartkę.

We wtorek w 1. kolejce Ligi Mistrzów Liverpool przegrał na wyjeździe z Napoli 0:2. Wynik spotkania w 82. minucie otworzył z karnego Dries Mertens, gwoździa do trumny The Reds w doliczonym czasie wbił Fernando Llorente.

Cała krytyka fanów Liverpoolu skupiła się na lewym obrońcy, który w 80. minucie sprokurował kluczowy dla losów tego spotkania rzut karny. W narożniku pola karnego Robertson sfaulował dryblującego Jose Callejona. Piłkarz The Reds spóźnił się z interwencją i zamiast w piłkę kopnął w nogę Hiszpana. Sędzia nie miał wyboru i wskazał na "wapno".

W maju zachwycił w Lublinie. Teraz 19-latek przeszedł do historii Ligi Mistrzów Czegoś takiego w... czytaj dalej » Na Robertsona wylała się fala hejtu, bo na dobrą sprawę było już po akcji Napoli. Nim doszło do kontaktu obrońcy z napastnikiem, 32-letni Hiszpan zdążył wycofać piłkę przed pole karne, gdzie przejęli ją inni zawodnicy Liverpoolu.

To konto nie istnieje

Lekkomyślne zachowanie lewego obrońcy ośmieliło kibiców Liverpoolu do krytyki w mediach społecznościowych na niespotykaną skalę. "Robertson nie ma mózgu" - to jeden z niewielu komentarzy, które nadają się do zacytowania.

Kibice nie mieli dla niego litości, a on sam nie chciał tego więcej czytać i po fali hejtu po prostu wyłączył swoje konto na Twitterze. "To konto nie istnieje" - brzmi komunikat.

Robertson przechodzi ciężkie chwile. W zeszłym tygodniu popełnił równie kosztowny błąd w meczu reprezentacji Szkocji przeciwko Rosji, co pozwoliło rywalom wyrównać (ostatecznie jego drużyna przegrała 1:2). - Takie rzeczy się zdarzają. Niestety mnie w ostatnim czasie przytrafiły się dwa razy. Wtedy się zamykam. Nie lubię z nikim rozmawiać. Muszę sobie poradzić z tym sam - tłumaczył wtedy.