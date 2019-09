Jeden z dyrektorów Liverpoolu czuwał w szpitalu przy rannym kibicu

Piłkarz Liverpoolu nie wytrzymał krytyki po meczu z Napoli Słowa potrafią... czytaj dalej » Przed spotkaniem pseudokibice Napoli zaatakowali fanów Liverpoolu. Jeden z nich, Steven Allen, został mocno poturbowany i doznał obrażeń głowy. Pomimo tego dotarł na trybuny stadionu, ale w wyniku pobicia w przerwie meczu zemdlał i został odwieziony do szpitala. Na miejscu pomagał mu dyrektor wykonawczy w klubie.

"Jestem w szpitalu ze Stevenem w tej chwili. Nie zostawimy go, dopóki nie będziemy mieć pewności, że czuje się dobrze, więc wszyscy mogą się przestać na razie martwić" - tak Moore uspokajał we wtorkowy wieczór na Twitterze.

Jak rok temu

"Próbujemy znaleźć dla niego lekarza, ale jest tutaj wyraźny brak poczucia powagi sytuacji ze strony policji i personelu szpitala" - zaznaczył.



Update to this. The hospital staff and the police have now helped Steven and been very cooperative. He’s been seen and will be monitored throughout the night. He asked me to thank everyone for their concern. https://t.co/aHxKiiXKRX — Peter Moore (@PeterMooreLFC) September 18, 2019





Klubowy działacz dodał później, że kibic został zbadany i kazał podziękować wszystkim za wsparcie. Włoska policja poinformowała po czasie, że fan Liverpoolu opuścił szpital.

W ubiegłym roku chuligani utożsamiający się z drużyną Napoli także dokonali ataków na kibiców Liverpoolu, kiedy obie drużyny również rywalizowały w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Angielski zespół przegrał wtorkowe spotkanie 0:2.