Wysoka wygrana i awans na nic. Ancelotti zwolniony z Napoli

10.12 | Triumfatorzy ubiegłej edycji Ligi Mistrzów FC Liverpool do ostatniej kolejki fazy grupowej musiał walczyć o awans do 1/8 finału rozgrywek. Sprostał jednak zadaniu, pokonując na wyjeździe Red Bull Salzburg 2:0.

"SSC Napoli postanowiło odwołać Carlo Ancelottiego z funkcji trenera pierwszego zespołu. Prezydent Aurelio de Laurentiis z trenerem Ancelottim pozostają w przyjaźni i wzajemnym szacunku" - napisał klub w oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie klubu.



La Societa Sportiva Calcio Napoli ha deciso di revocare l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo Ancelotti.

Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 10, 2019

Awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów po wysokiej wygranej z Genkiem i hat-tricku Milika nie miały więc już dla włoskiego szkoleniowca żadnego znaczenia. Milik bohaterem Neapolu. Hat-trick tuż po kontuzji To był wieczór... czytaj dalej »

Skonfliktowani

Znacznie gorzej klubowi spod Wezuwiusza wiedzie się w Serie A. W sobotę Napoli zremisowało z Udinese 1:1 (gol Zielińskiego), co było już siódmym z rzędu meczem ligowym bez zwycięstwa. W tabeli zajmuje siódme miejsce z dorobkiem 21 punktów. Do prowadzącego Interu traci już 17 "oczek".

A to nie koniec problemów. Jak zaznaczała niedawno miejscowa prasa, w Neapolu nie brakuje obecnie sporów. Szef klubu najpierw był poróżniony z Ancelottim, a potem skrytykował również dwóch piłkarzy, z którymi solidarni postanowili być pozostali gracze. Zawodnicy z kolei narzekali na metody pracy syna głównego szkoleniowca - Davide, który jest także jego asystentem.

Do eskalacji konfliktu doszło 5 listopada, po meczu grupowym Ligi Mistrzów z FC Salzburg (1:1). De Laurentiis już wcześniej zarządził, że drużyna ma później udać się do ośrodka treningowego i tam zostać aż do kolejnego spotkania w Serie A. Piłkarze jednak zignorowali to polecenie i udali się do domów.