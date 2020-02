Problemy kadrowe Barcelony, Busquets wbija szpilkę zarządowi. "Takie było planowanie"

25.02 | We wtorek bardzo trudne zadanie czeka Napoli, które spotka się z Barceloną. Leo Messi głodny kolejnych goli i rekordów.

Zawodnicy Napoli przygotowują się do meczu z Barceloną w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Efektowna asysta Zielińskiego w meczu z Barceloną. Sprawa awansu wciąż otwarta Napoli... czytaj dalej » Barcelona praktycznie od rozpoczęcia obecnego sezonu boryka się z różnego rodzaju problemami kadrowymi. Już do meczu na Stadio San Paolo przystępowała bez pięciu piłkarzy. Luis Suarez, Ousmane Dembele, Sergi Roberto i Jordi Alba są kontuzjowani, a kupiony awaryjnie Martin Braithwaite nie został zgłoszony do udziału w Lidze Mistrzów.

We wtorek do przerwy włoski zespół prowadził po ładnym golu Driesa Mertensa w 30. minucie. Neapolitańczykom nie udało się dowieźć zaliczki do końca. Ostatecznie tylko zremisowali 1:1, bo w 57. minucie bramkę dla mistrzów Hiszpanii zdobył Antoine Griezmann.

"Trzeba być optymistami"

I chociaż w kontekście rewanżu Duma Katalonii może bardziej być zadowolona z wtorkowego rezultatu, to jednak mecz ten wysoko okupiła. 18 marca na Camp Nou na pewno nie zagrają Busquets - z powodu nadmiaru żółtych kartek - oraz Arturo Vidal, który tuż przed końcem obejrzał czerwoną kartkę.

Źródło: EPA/CESARE ABBATE Vidal otrzymał dwie żółte kartki w odstępie minuty

Pod dużym znakiem zapytania stoi też występ Gerarda Pique, który w końcówce wtorkowego starcia doznał urazu kostki. - Zostało jeszcze trochę czasu. Zagrają ci, którzy będą mogli. Mamy wąską kadrę, bo takie niestety było planowanie przed sezonem - komentował po meczu Busquets, który tym samym wbił szpilkę szefostwu. Podobnie jak Ivan Rakitić. - Mamy wąski skład, ale wiedziały to osoby za to odpowiedzialne - stwierdził chorwacki pomocnik.

To już kolejny odcinek wojny pomiędzy piłkarzami Barcelony a zarządem. Wcześniej głośno było o reakcji Leo Messiego na krytykę ze strony dyrektora sportowego Erika Abidala.

W szybki powrót do zdrowia swoich piłkarzy wierzy trener Katalończyków. - Straciliśmy ważnych zawodników, ale odzyskamy Jordiego Albę i Sergiego Roberto. Trzeba być optymistami. Nie ma co narzekać - podsumował Setien. Trener Napoli: na rewanż z Barceloną kupimy hełmy i zbroje Trener Napoli... czytaj dalej »

Tylko jedenastu zdolnych do gry?

Wariant pesymistyczny przedstawiła w środę "Marca". "Dramat, który nigdy się nie skończy" - tak sytuację kadrową lidera Primera Division określił madrycki dziennik. Pokusił się też o zestawienie graficzne. Wynika z niego, że jeśli wspomnieni kontuzjowani piłkarze nie zdążą wrócić na rewanż, wówczas szkoleniowiec będzie miał do dyspozycji tylko jedenastu graczy z pierwszego zespołu.

W tym gronie są dwaj bramkarze: Marc-Andre ter Stegen i Neto, obrońcy: Clement Lenglet, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Nelson Semedo, pomocnicy: Frenkie de Jong, Arthur, Ivan Rakitić oraz atakujący Griezmann i Messi.



Si me guiara por @marca diría que el @FCBarcelona está a punto de descender y sin opciones en Europa.



El drama que no cesa... con un culpable bien clarohttps://t.co/lccltKAfM6 — Mu (@JuanmaSLirola) February 26, 2020





