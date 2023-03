Bilans starć kibiców. Prezes Napoli nawołuje do rewolucyjnych zmian

Napoli wygrało na Stadio Diego Armando Maradona 3:0. W komentarzach więcej niż o tym historycznym awansie do ćwierćfinału mówi się o porażce w zapewnieniu bezpieczeństwa w mieście, w którym jest mnóstwo szkód materialnych po walkach kibiców.

Policja ustala tożsamość

Podczas konferencji prasowej w komendzie policji w czwartek poinformowano, że rannych i kontuzjowanych zostało sześciu funkcjonariuszy. Chuligani spalili policyjny radiowóz.

Oglądasz Wideo: Reuters Walki kibiców Eintrachtu z Napoli

Aresztowanych zostało dotychczas pięciu kibiców z Neapolu i trzech Niemców. To uczestnicy gwałtownych starć, do jakich doszło na jednym z placów i na nabrzeżu.



Policja ustala tożsamość wszystkich kibiców Eintrachtu Frankfurt. 470 z nich zaprowadzono z hoteli do komend policji w Neapolu i w Salerno. Pierwsza grupa po spisaniu została z policyjną eskortą zawieziona na rzymskie lotnisko, skąd wszyscy odlecieli do Niemiec. Przypomina się zarazem, że grupy te przyjechały mimo zakazu sprzedaży biletów kibicom z Frankfurtu; właśnie ze względów bezpieczeństwa.

We Włoszech nie milknie polemika na temat gwałtownych starć, wywołanych przez pseudokibiców, którzy zamienili miasto w pole bitwy. Neapol zdewastowany po walkach kibiców. "Niedopuszczalne sceny zniszczeń" Neapol zamienił... czytaj dalej »

"Zawsze umywali ręce"

Prezes klubu Napoli Aurelio De Laurentiis powiedział na konferencji prasowej w komendzie policji: - Włoska polityka zawsze umywała ręce w obliczu przemocy w piłce nożnej.

Wyraził opinię, że należy wprowadzić takie same przepisy, jakie obowiązują w Wielkiej Brytanii.

- Oczekuję, że premier Meloni to zrobi. Mówię to od zawsze: weźcie przykład z angielskich przepisów i zastosujcie je we Włoszech - zaapelował De Laurentiis.

Dodał: - Stadion musi być świętym miejscem, z którego transmitowane jest to ważne wydarzenie na cały świat, tak jak to było wczoraj, gdy nasz mecz obejrzało miliard ludzi.

Szef włoskiej dyplomacji, wicepremier Antonio Tajani napisał na Twitterze, że solidaryzuje się z siłami porządkowymi z Neapolu.