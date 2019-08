Cztery metry, pusta bramka Barcelony. Nieprawdopodobne pudło Milika

19.04.2018 | Arkadiusz Milik na kolejny występ w podstawowym składzie Napoli czekał 242 dni. Kiedy wreszcie na murawie pojawił się od pierwszej minuty swoje - trafił do siatki Udinese. Polak z wielkim spokojem dobił strzał Jose Marii Callejona i dał swojej ekipie prowadzenie 3:2. Stadion San Paolo oszalał, Milik jest w Neapolu uwielbiany. Ostatecznie piłkarze trenera Maurizio Sarriego wygrali 4:2 i odrobili dwa punkty do liderującego w Serie A Juventusu.

31.03 | To, co zrobił Arkadiusz Milik w meczu z Romą, można oglądać w nieskończoność. Najpierw kapitalnie uporał się z opanowaniem piłki, trochę ekwilibrystyki i na końcu pewny strzał. Tak strzelił 16. gola w sezonie dla Napoli. Gola z serii "stadiony świata".

Mecze ligi włoskiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

W minionych rozgrywkach ligowych 25-latek był najskuteczniejszym z graczy neapolitańczyków. Do siatki rywali trafiał 17 razy, co jest jego najlepszym wynikiem na Półwyspie Apenińskim. Wynik bardzo przyzwoity, ale pozycja Milika wciąż była podważana. Mówiło się - nie bez powodu - że brakuje mu skuteczności, że trener Carlo Ancelotti potrzebuje napastnika o innej charakterystyce.

I tak w letnim okienku transferowym z Napoli łączeni byli Mauro Icardi i Romelu Lukaku. Gdyby któryś z transferów doszedł do skutku, Polak najpewniej musiałby szukać miejsca w innej drużynie. Do tego jednak - przynajmniej na razie - nie doszło, dlatego Milik próbuje ugruntować swoją pozycję w klubie. Występami, jak ten środowy, sprawy sobie nie ułatwia.

Milik gorzko się uśmiechnął

Napoli i Milik straszą przed startem ligi. Liverpool rozbity Na niespełna... czytaj dalej » Wicemistrzowie Włoch zmierzyli się w Miami z wielką Barceloną. Choć Milik anonsowany był do wyjściowego składu, mecz rozpoczął w rezerwie. Jego miejsce w środku ataku zajął nominalny pomocnik Fabian Ruiz. To mogło Polaka podrażnić.

Na boisku pojawił się po niespełna godzinie gry, kiedy na tablicy wyników widniał wynik 1:1 - po samobójczym trafieniu Samuela Umtitiego i golu Sergio Busquetsa.

Kilkanaście minut po wejściu na murawę reprezentant Polski miał wyborną szansę na trafienie. Dostał precyzyjne dośrodkowanie z lewego skrzydła, miał przed sobą praktycznie pustą już bramkę. Pewny gol? Niestety - nie. Zamiast uderzyć piłkę głową, próbował skierować ją do siatki klatką piersiową. Wyszło beznadziejnie, nie było nawet blisko trafienia.

Milik gorzko się uśmiechnął. Znamienne były za to reakcje jego kolegów - jeden bezradnie machnął rękoma, drugi w furii kopnął bandy okalające boisko.

Ostatecznie Napoli przegrało 1:2, a zwycięskiego gola strzelił Ivan Rakitić.

Szansa na poprawkę już w sobotę, wtedy oba zespoły zmierzą się ponownie.

Nowy sezon Serie A rozpocznie się 24 sierpnia.