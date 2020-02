Messi pierwszy raz w Neapolu. Chce zdobyć świątynię Maradony

Zawodnicy Napoli przygotowują się do meczu z Barceloną w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

25.02 | We wtorek bardzo trudne zadanie czeka Napoli, które spotka się z Barceloną. Leo Messi głodny kolejnych goli i rekordów.

Kim Maradona był w Neapolu, ile znaczył dla mieszkańców miasta i kibiców klubu z Kampanii, nie trzeba przypominać. Mimo że od jego odejścia z Napoli mija już 29 lat, kult Diego jest tam wiecznie żywy. Fani pamiętają jego piękne akcje, mnóstwo goli, a przede wszystkim jedyne dwa tytuły mistrza Włoch w historii drużyny oraz Puchar UEFA.

Teraz na świętej ziemi Maradony pierwszy raz zagra Messi. Gwiazdor Barcelony praktycznie od początku kariery porównywany jest do swojego idola. "Dużo szacunku, ale zero strachu". Milik skomentował losowanie Ligi Mistrzów Poniedziałkowie... czytaj dalej »

"Uroczyście przyjęty"

- Aktualnie Leo jest najlepszym piłkarzem na świecie, ale nie porównuję go do Maradony, ponieważ dla neapolitańczyków to Diego jest święty - uważa Lorenzo Insigne, skrzydłowy Napoli.

- Messi gra w miejscu, w którym Maradona dokonał tak wielu magicznych rzeczy. To sprawi, że będzie jeszcze bardziej zmotywowany, zainspirowany. Będzie chciał pokazać Neapolowi, kim jest Messi - uważa Gianfranco Zola, były piłkarz neapolitańczyków.

Podobnie uważa katalońska prasa, zapowiadając mecz. Okładki czołowych gazet zdobią dwaj wybitni argentyńscy piłkarze. "Messi chce zdobyć świątynię Maradony. Marzenie o Lidze Mistrzów jest uzależnione od nóg gwiazdy" - twierdzi "Sport". Z kolei "Mundo Deportivo" informuje: "Messi został uroczyście przyjęty na San Paolo".

Widać to było, gdy Argentyńczyk w poniedziałek wychodził na ostatni przed meczem trening. Zainteresowanie dziennikarzy było ogromne.

Źródło: PAP/EPA/CIRO FUSCO Messi pierwszy raz zagra w Neapolu

Wymazać złe wspomnienia

32-latek, który w ostatni weekend cztery razy pokonał bramkarza Eibar w meczu ligowym, będzie chciał poprawić swój bilans strzelecki na włoskiej ziemi. Do tej pory rozegrał tam dziesięć meczów, w których strzelił zaledwie dwa gole, z czego ostatniego w 2013 roku. Napoli z kolei jest niepokonane na własnym stadionie w europejskich pucharach od 2017 roku.

- Celem jest uzyskanie dobrego wyniku we Włoszech i dokończenie pracy na Camp Nou - przyznał niemiecki bramkarz Dumy Katalonii Marc-Andre ter Stegen. Ostatnie obie drużyny zmierzyły się towarzysko, i to dwukrotnie, przed sezonem. Katalońska ekipa wygrała 2:1 i 4:0.



Program pierwszych spotkań 1/8 finału Ligi Mistrzów:



25 lutego, wtorek (mecze o godzinie 21)

Chelsea Londyn - Bayern Monachium

SSC Napoli - Barcelona



26 lutego, środa (mecze o godzinie 21)

Real Madryt - Manchester City

Olympique Lyon - Juventus Turyn

18 lutego, wtorek

Atletico Madryt - Liverpool 1:0 (1:0)

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain 2:1 (0:0)



19 lutego, środa

Atalanta Bergamo - Valencia 4:1 (2:0)

Tottenham Hotspur - RB Lipsk 0:1 (0:0)