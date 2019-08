Napoli wstrzymało rozmowy w sprawie przedłużenia umowy z Milikiem

Wszystko wskazuje na to, że losy Milika uzależnione są od przyszłości Icardiego. Trener Interu Antonio Conte nie widzi dla niego miejsca w zespole. Argentyńczyk preferuje transfer do Juventusu, lecz wobec bierności mistrzów Włoch Napoli próbuje przekonać go do przenosin na Stadio San Paolo.

Według informacji "Corriere dello Sport" snajper Interu otrzymał od neapolitańczyków ofertę kontraktu wynoszącą 8 mln euro za sezon. Teraz wicemistrzowie Serie A muszą dogadać się z Interem w spawie odstępnego.

W przypadku powodzenia negocjacji w Neapolu może zabraknąć miejsca dla reprezentanta Polski. Jego kontrakt z klubem ze Stadio San Paolo obowiązuje do końca czerwca 2021 roku. Od dłuższego czasu prowadzono rozmowy w sprawie przedłużenia umowy oraz podwyżki, lecz obecnie zostały one wstrzymane. Środki z jego sprzedaży mogłyby również pomóc w sprowadzeniu Argentyńczyka.

Tymczasem "La Repubblica" donosi, że w przypadku transferu Icardiego do Napoli Milik mógłby przenieść się do Romy. Stołeczny zespół poszukuje następcy doświadczonego Bośniaka Edina Dżeko, o którego usilnie zabiega... Inter.

Bez formy

Polski snajper w okresie przedsezonowym nie daje trenerowi wielu argumentów, by umocnić swoją pozycję w klubie. Włoskie media wypominają mu zmarnowane okazje strzeleckie w sparingach i przekonują, że Napoli potrzebuje napastnika o innym profilu - typowego łowcy goli.

Tymczasem w czwartek Milik nie wykorzystał stuprocentowej okazji w towarzyskim spotkaniu z Barceloną. W sobotę podczas kolejnej potyczki między tymi zespołami zabrakło go już na boisku. Polak miał nabawić się lekkiego urazu podczas rozgrzewki i trener Carlo Ancelotti wolał nie ryzykować poważniejszego urazu. Jego miejsce zajął Jose Callejon. Po ostatnich meczach kontrolnych szkoleniowiec Napoli przyznał, że snajper nie znajduje się jeszcze w optymalnej formie fizycznej.

Nowy sezon Serie A wystartuje 24 sierpnia. Napoli zainauguruje rozgrywki wyjazdową potyczką z Fiorentiną.