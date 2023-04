Marciniak i VAR na językach. Trener Napoli grzmi: ewidentny rzut karny

Napoli wyszło we wtorek na stadion Armando Maradony z zadaniem odrobienia jednobramkowej straty z Mediolanu. I choć piłkarze z Neapolu zaczęli z dużą energią, to ostatecznie nie dali rady, tylko zremisowali 1:1 i odpadli z rozgrywek.

Mecz mógłby się potoczyć inaczej, gdyby w pierwszej połowie neapolitańczycy otrzymali rzut karny. Chodzi o sytuację, w której Rafael Leao powstrzymywał Hirvinga Lozano i - jak pokazały telewizyjne powtórki - trafił Meksykanina w nogę. Faulu ostatecznie nie było, bo Marciniak kontaktu nie widział, a na ucho, od asystenta VAR Tomasza Kwiatkowskiego usłyszał, że błędu nie popełnił.



Spalletti przekonany o faulu

Wobec faktu, że Napoli nie zdołało się uratować jasnym było, że temat zdominuje pomeczowe wypowiedzi. I tak właśnie było.

W strefie mieszanej głos zabrał Piotr Zieliński. - Szczerze mówiąc, nie widziałem jeszcze tej sytuacji. Po meczu podszedłem do sędziów i wyjaśnili mi, że nie było faulu. Chcę to jeszcze zobaczyć, ale niestety nic to już nie zmieni. Skoro sędzia nie gwizdnął, to nie mam wiele do powiedzenia. Kamer jest wiele i taką decyzję podjęli - stwierdził reprezentant Polski.

Zdecydowanie mniej dyplomatyczny był Spalletti, przez którego wręcz przemawiało rozgoryczenie. - W 37. minucie to był rzut karny, ewidentny rzut karny, którego nie można przegapić. Mówimy o kopnięciu, które spowodowało wykręcenie kostki - mówił trener Napoli, które może już skupić się wyłącznie na Serie A, gdzie zmierza po mistrzostwo.

Co naturalne, mniej wylewny był trener Milanu Stefano Pioli. - Recenzja pracy VAR? Nie wiem... o czym my mówimy? - dopytywał zapytany o pracę Marciniaka i jego asystentów.

Milan w półfinale zagra z Interem lub Benficą. W pierwszym meczu w Lizbonie wygrali mediolańczycy 2:0.