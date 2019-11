Gwizdy i krzyki na treningu Napoli. "Najemnicy"

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Włoskie media relacjonują, że około 150 fanów Napoli zgromadziło się w czwartek po południu w pobliżu Stadio San Paolo. Otoczeni przez policjantów kibice odpalili race i wywiesili na bramie wjazdowej transparent z napisem "Szacunek".

"Zasługujemy na więcej"

Nieskuteczne Napoli. Zaprzepaściło szansę na awans SSC Napoli... czytaj dalej » Ultrasi Napoli zgromadzili się niedaleko szatni piłkarzy. Niepochlebne okrzyki na pewno musiały dojść do ich uszu.

Równie nerwowo było podczas otwartego treningu, na który weszło już blisko tysiąc fanów z Neapolu. Mieli oni wygwizdać piłkarzy i nazywać ich "najemnikami". Skandowano m.in. "Zasługujemy na więcej". Kibice domagali się dymisji trenera Carlo Ancelottiego. Dostało się także prezesowi Aurelio De Laurentiisowi.

Konflikt z Ancelottim

Jak zaznacza miejscowa prasa, w Napoli nie brakuje obecnie sporów. Szef klubu najpierw był poróżniony z Ancelottim, a potem skrytykował również dwóch piłkarzy, z którymi solidarni postanowili być pozostali gracze. Zawodnicy z kolei narzekali na metody pracy syna głównego szkoleniowca - Davide, który jest także jego asystentem.

Do eskalacji konfliktu doszło we wtorkowy wieczór po meczu grupowym Ligi Mistrzów z FC Salzburg (1:1). De Laurentiis już wcześniej zarządził, że drużyna ma później udać się do ośrodka treningowego i tam zostać aż do kolejnego spotkania w Serie A.

Zignorowali prezesa

Bunt w Napoli. Trener i piłkarze przeciwko decyzji prezydenta Carlo Ancelotti... czytaj dalej » Decyzja nie spodobała się trenerowi, który ostentacyjnie nie poszedł na konferencję prasową. Z kolei piłkarze zignorowali polecenie prezesa i po meczu udali się prosto do domów. Władze klubu zapowiedziały wyciągnięcie konsekwencji, ale nie podały szczegółów.

Obecny sezon w Napoli na pewno nie toczy się zgodnie z oczekiwaniami. Wicemistrzowie Włoch mieli walczyć o scudetto, a tymczasem zawodzą na całej linii i zajmują obecnie dopiero siódme miejsce w tabeli Serie A. Po 18. kolejkach do prowadzącego Juventusu tracą już jedenaście punktów.

Nic dziwnego, że pozycja Carlo Ancelottiego jest zagrożona, a konflikty w klubie nie sprzyjają poprawie formy zespołu.