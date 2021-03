Koledzy łapali się za głowy. "Nie wiem, czy kiedyś widziałem taki strzał z rzutu wolnego"

Trafienia rzutów wolnyych z 40 metrów to w piłce nożnej rzadkość

Zobacz piękną bramkę, którą zdobył Marcos Senesi w meczu Fortuna Sittard - Feyenoord w 9. kolejce Eredivisie. Goście wygrali to spotkanie 3:1, mimo że od 12. minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce, którą otrzymał Orkun Kokcu.

W 50. minucie spotkania Sirius - Kalmar w 26. kolejce ligi szwedzkiej doszło do niespotykanej rzeczy. Zawodnik gospodarzy Yukiya Sugita utrzymał się przy piłce, choć był atakowany przez rywali, a chwilę później popisał się pięknym uderzeniem, po którym piłka znalazła się w siatce. Problem w tym, że przed strzałem sędzia odgwizdał faul. Gol anulowano, a Sugita mógł tylko paść na murawę. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2.

Już w 1. kolejce nowego sezonu ligi norweskiej padły piękne bramki. Autorem jednej z nich był Even Ostensen, który umieścił futbolówkę w siatce, uderzając ją piętą. Ostatecznie jednak Viking, zespół Ostensena, przegrał z Bodo/Glimt 2:4. Liga norweska na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Przypominamy pięknego gola, którego strzelił bramkarz Ullensaker/Kisa IL Stefan Hagerup w meczu drugiej ligi norweskiej. Co natomiast zaprezentują zawodnicy z najwyższego poziomu w Norwegii? Pierwsze trzy kolejki Eliteserien na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Potężnym i celnym uderzeniem popisał się Leonardo Bittencourt w pierwszej połowie starcia Werder - Borussia Dortmund. Zawodnik gospodarzy huknął tak mocno, że golkiper BVB nie miał żadnych szans na skuteczną interwencją. Spotkanie zakończyło się wygraną Werderu 3:2 i awansem do ćwierćfinału Pucharu Niemiec.

Już w pierwszym meczu Pucharu Azji do lat 23, który wyłoni uczestników igrzysk olimpijskich w Tokio, padł piękny gol. Jego autorem był Reno Piscopo. Australijczyk popisał się niesamowitym uderzeniem z rzutu wolnego. Koledzy Piscopo nie zdołali jednak utrzymać prowadzenia i starcie z Irakiem zakończyło się remisem 1:1.

Bomba z rzutu wolnego! Piękny gol w Pucharze Azji do lat 23

Bomba z rzutu wolnego! Piękny gol w Pucharze Azji do lat 23

Okiwał sześciu rywali oraz bramkarza i wbił piłkę do pustej bramki. Takiego wyczynu, który przypomina te wykonywane kiedyś przez legendarnego Diego Maradonę, dokonał Anderson Diaz podczas mistrzostw Kolumbii do lat 21. Radość defensywnego pomocnika Norte de Santander nie trwała jednak długo, gdyż jego zespół przegrał 2:3.

W 21. kolejce drugiej ligi norweskiej Strommen pokonało na wyjeździe Oygarden 4:1. Jednak najciekawszym wydarzeniem tego spotkania był ostatni gol gości, którego strzelił Hasan Kurucay. Turek popisał się kosmicznym strzałem z rzutu wolnego niemal z połowy boiska. To trzeba zobaczyć.

Była 87. minuta meczu. Nantes prowadziło u siebie 1:0, a przyjezdni wykonywali rzut wolny. Odległość do bramki? Około 40 metrów. Zbyt duża, by zdecydować się na bezpośrednie uderzenie - pomyślał sobie pewnie bramkarz gospodarzy Alban Lafont, który desygnował do muru tylko dwóch piłkarzy.

Jak się okazało, dla Lauriente'a nie był to problem. 22-letni ofensywny pomocnik huknął bez zastanowienia. Piłka po drodze nabrała bardzo dziwnej paraboli i zmyliła zdezorientowanego Lafonta. Gdy ten zdecydował się na jakiś ruch, było już zbyt późno na interwencję. Piłka ugrzęzła w okienku jego bramki.



ICYMI: Lorient's Armand Lauriente with a Puskas-worthy free-kick...pic.twitter.com/6wEq0zcoIV — The Sportsman (@TheSportsman) March 21, 2021

Francuz z nagrodą Puskasa?

W ekipie Lorient szał radości. Koledzy z drużyny nie dowierzali. Próbując dogonić wiwatującego strzelca gola aż łapali się za głowy. W szoku byli też rywale.

- Brak mi słów. Nie wiem, czy kiedyś widziałem taki rzut wolny. Poprzednio chyba Cristiano Ronaldo zrobił coś podobnego (jeszcze jako piłkarz Manchesteru United w meczu z Portsmouth - red.). Czapki z głów - powiedział pomocnik Nantes Ludovic Blas.

Źródło: Getty Images Koledzy i trener Lorient gratulują Francuzowi trafienia

Zdaniem wielu kibiców i internautów trafienie to jest murowanym kandydatem do nagrody im. Ferenca Puskasa, przyznawanej autorowi najpiękniejszego gola roku na gali FIFA. Niektórzy pisali też o "najpiękniejszym rzucie wolnym w historii".

Po meczu zremisowanym 1:1 francuscy dziennikarze zaczęli zabawę w porównania, czy to rzut wolny bardziej w stylu Portugalczyka, czy byłego brazylijskiego piłkarza Olympique Lyon Juninho Pernambucano, który popisywał się uderzeniami typu "spadający liść".

Z takim pytaniem udali się po ostatnim gwizdku do samego bohatera. - Nie wiem. Wyciągałem różne rzeczy z wielu zawodników, którym udało się zrobić coś takiego. Dzięki treningowi teraz to działa. Muszę to kontynuować - podkreślił Luriente.

- Nie będę ukrywał, że początkowo widziałem piłkę lądującą na trybunach, jednak w ostatniej chwili opadła i dobrze, że przysłużyłem się drużynie - zachwycał się Francuz, który przed tygodniem popisał się spektakularnym, 70-metrowym rajdem.

Powołany

W nagrodę trener młodzieżowej reprezentacji Sylvain Ripoll powołał go na mistrzostwa Europy do lat 21. Pierwotnie na Węgrzech miał stawić się Moussa Diaby, ale u gracza Bayeru Leverkusen wykryto zakażenie koronawirusem.

W grupie Les Bleuets zmierzą się z Danią, Rosją i Islandią. Mecze odpowiednio 25, 28 i 31 marca w Szombathely i Gyor.