Japoński rekordzista pisze historię. 56-letni Miura znów na murawie

Miura pojawił się na boisku w ostatniej minucie spotkania, gdy jego drużyna prowadziła 4:1.

Według strony internetowej portugalskiej ligi Japończyk został "najstarszym piłkarzem, jaki kiedykolwiek grał w portugalskiej piłce nożnej, ma 56 lat, miesiąc i 24 dni".

"Król Kazu" zainaugurował w ten sposób 38. sezon w swojej karierze, którą rozpoczął w 1986 roku w brazylijskim Santosie. Grał m.in. w Palmeiras, Genoi, Croatii Zagrzeb oraz w Sydney FC.



56-year old Kazuyoshi Miura made his debut for Oliveirense in the second tier of Portuguese football this weekend.



He's been a professional footballer for 38 years. pic.twitter.com/UYBFrBi24C — Football Tweet  (@Football__Tweet) April 22, 2023

W reprezentacji Japonii występował w latach 1990–2000 i w 89 meczach strzelił 55 bramek. Do portugalskiego drugoligowca przeszedł w styczniu na zasadzie wypożyczenia z klubu Yokohama FC.