FIFA ogłosiła nominacje do gola roku. Na liście trzy kobiety i polski akcent

Nagroda im. legendarnego węgierskiego napastnika przyznawana jest od roku 2009. Pierwszym jej laureatem był Cristiano Ronaldo, a w kolejnych latach: Hamit Altintop, Neymar, Miroslav Stoch, Zlatan Ibrahimović i James Rodriguez. Potem laureatami zostawali zawodnicy wywodzący się z ligi brazylijskiej Wendell Lira i malezyjskiej Mohd Faiz Subri. W 2017 roku wygrał Olivier Giroud, a w 2018 Mohamed Salah.

Atomowe uderzenia, piętka, przewrotka...

W tej edycji o laur ubiega się siedmiu piłkarzy i trzy piłkarki. Eksperci wybrali bramki z okresu od 16 lipca 2018 do 19 lipca 2019. Trzeba przyznać, że wybór tej jedynej bramki będzie naprawdę trudny.

1) Matheus Cunha (Leverkusen - RB Lipsk)

Najpierw kapitalna "ruleta" a'la Zinedine Zidane, a następnie równie piękny lob nad bramkarzem - trafienie Brazylijczyka na wagę zwycięstwa zespołu z Lipska 4:2 zostało uznane w Bundeslidze za najładniejsze w kwietniu. Można oglądać je w nieskończoność.



Matheus Cunha has been shortlisted for the Puskas award for this stunning effort for RB Leipzig against Bayer Leverkusen#JogaBonito



pic.twitter.com/sZdFeImXjz — Yellow & Green Football (@football_yellow) August 19, 2019





2) Zlatan Ibrahimović (Toronto - LA Galaxy)

Szwed ruszył do podania z głębi pola i obracając się skierował ją do bramki... ciosem karate. Dla Zalatana był to historyczny gol, bo 500. w karierze.



Zlatan Ibrahimovic’s karate kick goal vs. Toronto FC from 2018 is one of the 10 candidates for this year’s FIFA Puskas Award (given for the best goal).#LAGalaxy#MLShttps://t.co/HpnDhpFdnB — Franco Panizo (@FrancoPanizo) August 19, 2019





3) Lionel Messi (Betis - Barcelona)

Argentyńczyk uderzył genialnie z pierwszej piłki podcinką nad bramkarzem Betisu i w ten sposób skompletował bardzo efektownego hat-tricka. Docenili go nawet kibice w Sewilli, którzy bili mu brawo.



Official — Messi's goal vs Real Betis last season has been nominated for the FIFA Puskás award.



Congratulations, Leo! pic.twitter.com/i0Gc84oxEM — BU Videos/Gifs (@BU_Videos) August 19, 2019





4) Ajara Nchout (Kamerun - Nowa Zelandia)

Od tej karuzeli rywalce z Nowej Zelandii mogło zakręcić się w głowie. Kamerunka dwukrotnie wymanewrowała ją zwodami i celnym uderzeniem pokonała bramkarkę. Gol tym bardziej cenny, że w piątej minucie doliczonego czasu gry na wagę zwycięstwa. Radość była ogromna.



Ajara Nchout Njoya has been nominated for the Puskas Award, which awards the best goal of the year. @AjaraNjoya



Does her 95th minute winner against New Zealand in the World Cup to earn a spot in the knockout rounds deserve to win?pic.twitter.com/fmzUixzOi3 — Hannibal Football (@HannibalFtbl) August 19, 2019





5) Fabio Quagliarella (Sampdoria - Napoli)

Snajper Sampdorii nie bez powodu nazywany jest specjalistą od zdobywania pięknych bramek. W starciu z Napoli popisał się przepięknym uderzeniem piątą. Warto podkreślić, że idealną piłkę zagrał mu z prawego skrzydła Bereszyński.



NOMINADOS AL #PUSKAS #5



Fabio Quagliarella



Sampdoria vs Nápoli pic.twitter.com/KYoG6vYLgP — Fútboltastico (@futboltastico) August 20, 2019





6) Juan Fernando Quintero (River Plate - Racing Club)

Jedyny spośród nominowanych gol z rzutu wolnego. Kolumbijczyk w spotkaniu ligi argentyńskiej nabrał chyba wszystkich zgromadzonych na stadionie. Bo kto by pomyślał, że - chociaż odległość do bramki ogromna, a kąt ostry - będzie strzelał, a nie dośrodkowywał?



Le second but nous vient tout droit d’Argentine, le colombien de River Plate, Juanfer Quintero inscrit un magnifique coup franc lointain tout droit dans la lucarne! #PuskasAwardpic.twitter.com/EO9u9HUZJp — Feuille de Match (@match_feuille) August 19, 2019





7) Amy Rodriguez (Utah Royals v Sky Blue FC)

Amerykanka rozpoczęła rajd na swojej połowie, minęła dwie rywalki i strzeliła z lewej nogi sprzed pola karnego. Piłka wpadła w okienko bramki ekipy Sky Blue.



NOMINADOS AL #PUSKAS #7



Amy Rodríguez



Utah Royals FC vs Sky Blue FC. pic.twitter.com/QpA3OKOmcV — Fútboltastico (@futboltastico) August 20, 2019





8) Billie Simpson (Sion Swifts Ladies FC - Cliftonville Ladies FC)

To bez wątpienia najbardziej nietypowa nominacja. Bramkarka Cliftonville zaczynała akcję długim wykopem. Piłka trafiła do Billie, która kropnęła bez zastanowienia. Piłka mogła wyjść daleko w las za boiskiem, a wpadła za kołnierz rywalki. To wszystko w lidze Irlandii Północnej kobiet.



Billie Simpson's sensational strike for Cliftonville Ladies against Sion Swifts Ladies has been nominated for the FIFA Puskas Award.



Cast your vote now to help the Reds star beat the likes of Messi and Ibrahimovic to the goal medal!https://t.co/7y2Pjh6f4X — Cliftonville FC (@cliftonvillefc) August 19, 2019





9) Andros Townsend (Manchester City - Crystal Palace)

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia skrzydłowemu londyńskiej drużyny wyszedł strzał życia. Piłkarze City wybijali piłkę przed pole karne, dopadł do niej Townsend i cudownym uderzeniem z woleja trafił pod poprzeczkę. Po tym golu gospodarze już się nie przebudzili, ostatecznie sensacyjnie przegrali 1:3.



Esta temporada es Andros Townsend, del Crystal Palace, el único jugador de la Premier League nominado al premio Puskás.



Marcó este pedazo de gol el 22 de Diciembre de 2018, contra el Manchester City.#PLpic.twitter.com/H4aDiJpmQI — Espacio Premier (@EspacioEPL) August 19, 2019





10) Daniel Zsori (Debrecen - Ferencvaros)

Skoro nawet gol z ligi węgierskiej jest na liście dziesięciu najpiękniejszych, to musi być on niezwykłej urody. Rumun trafił dzięki ekwilibrystycznej przewrotce. Palce lizać.



What an amazing story! Romanian born Daniel Zsori (18) scored on his debut in the Hungarian 1st league against Budapest powerhouse Ferencvaros. He came in in the 81st minute, scored in the 3rd min additional time and Debrecen won 2-1. pic.twitter.com/iEN6EiSzYs — Emanuel Roşu (@Emishor) August 19, 2019





Na bramkę roku można głosować do 1 września na oficjalnej stronie międzynarodowej federacji piłkarskiej fifa.com.