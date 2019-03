Na trybunach 91 kibiców. Niechlubny rekord w lidze wicemistrzów świata

Testy DNA mają potwierdzić ojcostwo Maradony. "Był samotny, nie zachowywał się najlepiej" Legenda piłki... czytaj dalej » Drużyna mająca siedzibę w Zagrzebiu odniosła pierwsze zwycięstwo w sezonie, ale zainteresowanie spotkaniem 24. kolejki okazało się znikome. Niewiele lepiej było w lutym poprzedniego roku, kiedy mecz tych zespołów obejrzało 96 osób.

Do obcych lig

W Chorwacji najwięcej fanów przychodzi na spotkania z udziałem piłkarzy Hajduka Split (średnio 5711), Dinama Zagrzeb (4322) i NK Rijeka (3296).

Na forach internetowych miejscowych portali nie brakuje wymownych komentarzy: "W ekstraklasie powinno grać sześć klubów, pięć najlepszych awansowałoby do europejskich pucharów, a najsłabszy spadał do drugiej ligi".

Małe zainteresowanie rozgrywkami nie wpływa na rozwój piłki nożnej w tym kraju. W ubiegłym roku Chorwaci sięgnęli w Rosji po wicemistrzostwo świata.

Według raportu opublikowanego przez grupę badawczą CIES Football Observatory, która specjalizuje się w futbolowej analizie statystycznej, Chorwacja zajmuje ósme miejsce na liście dziesięciu krajów świata eksportujących najwięcej piłkarzy do obcych lig.