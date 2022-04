Niemcy nie chcą trafić na Polskę. Typowanie grupowych rywali na mundialu

Chociaż nie są jeszcze znane wszystkie drużyny, które zagrają w mistrzostwach w Katarze - na razie zostało wyłonionych 29 z 32 - w piątek odbędzie się losowanie grup.

Oglądasz Wideo: Reuters TV Znanych 29 z 32 uczestników mundialu w Katarze

Podział na koszyki został ustalony na podstawie ogłoszonego w czwartek najnowszego notowania rankingu światowego. Reprezentacja Polski znalazła się w trzecim razem, z Senegalem, Iranem, Japonią, Maroko, Serbią, Koreą Południową, Tunezją. Wiadomo, że tych drużyn zespół Czesława Michniewicza na pewno nie wylosuje.

Wśród najwyżej rozstawionych, tych potencjalnie najsilniejszych, z których jeden zespół będzie rywalem Biało-Czerwonych, znalazły się: Katar jako gospodarz turnieju oraz Brazylia, Belgia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania i Portugalia.

W drugim znalazły się pozostałe czołowe drużyny europejskie, m.in Holandia, Dania i Niemcy, a także Meksyk, Urugwaj i USA. Z czwartego losowane będą np. wracająca na mundial po 36 latach Kanada, Arabia Saudyjska, ale i Ekwador oraz wszyscy trzej zwycięzcy baraży, którzy zostaną wyłonieni w czerwcu.

Podział na koszyki:



Koszyk 1: Katar (gospodarz), Brazylia, Belgia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania, Portugalia

Koszyk 2: Meksyk, Holandia, Dania, Niemcy, Urugwaj, Szwajcaria, USA, Chorwacja

Koszyk 3: Senegal, Iran, Japonia, Maroko, Serbia, Polska, Korea Południowa, Tunezja

Koszyk 4: Kamerun, Kanada, Ekwador, Arabia Saudyjska, Ghana, Zjednoczone Emiraty Arabskie/Australia/Peru, Kostaryka/Nowa Zelandia, Walia/Szkocja/Ukraina.

- Fakt, że jesteśmy w trzecim koszyku, raczej nie ma dużego znaczenia. Przecież przed mundialem 2018 w Rosji byliśmy w pierwszym, a i tak odpadliśmy po fazie grupowej - przypomniał rzecznik reprezentacji Jakub Kwiatkowski.

FIFA zdecydowała, że drużyny z tej samej konfederacji nie mogą trafić na siebie w losowaniu, z wyjątkiem UEFA, która ma najwięcej - 13 - przedstawicieli. Z tego wynika, że w każdej grupie znajdzie się co najmniej jedna reprezentacja z Europy, ale nie może być więcej niż dwie.

Do której trafią Polacy? Nasza drużyna naszym zdaniem będzie mieć wyjątkowego pecha, jeśli z pierwszego koszyka wylosuje Argentynę, Brazylię albo Francję, a z drugiego np. Niemców, Holendrów lub Duńczyków.

Łatwiejsza, przynajmniej na papierze, byłaby ta grupa z grającym na MŚ po raz pierwszy Katarem czy już nawet Portugalią, która awans uzyskała dopiero po barażach oraz Szwajcarią, Chorwacją lub Stanami Zjednoczonymi.

- Z pierwszego koszyka fajnie byłoby zagrać z Katarem albo Anglią, z następnego z USA, a z ostatniego z Nową Zelandią - tak uważa w rozmowie z TVN24 były prezes PZPN Michał Listkiewicz.

- Wszystkie drużyny są bardzo mocne - jest Francja, są Niemcy - zobaczymy, nie ma drużyn łatwych. Z resztą naszą reprezentację inne także inaczej odbierają. Bardziej się nas boją. Mamy drużynę, która powstaje w bólach ze względu na zmianę trenera, ale jest troszeczkę czasu, oby tylko grali w swoich klubach i byli zdrowi to jest teraz najważniejsze - ocenił Jacek Krzynówek, uczestnik mistrzostw świata w 2002 i 2006 roku.

Oglądasz Wideo: tvn24 Jacek Krzynówek: nie mam grupy marzeń, ani grupy śmierci

"Kicker": byle nie Polska

Okazuje się, że nasza reprezentacja raczej nie jest wymarzonym rywalem dla wielu innych zespołów. Na Roberta Lewandowskiego i spółkę nie chciałby trafić magazyn "Kicker". Dla niemieckich dziennikarzy najtrudniejsza byłaby grupa z Brazylią, Polską i Kamerunem. Nasi zachodni sąsiedzi byli rywalami Biało-Czerwonych na mundialu w 2006 roku oraz podczas mistrzostw Europy w 2016.

Według francuskiej agencji AFP potencjalne "grupy śmierci" to Francja, Niemcy, Senegal, Ekwador albo Brazylia, Holandia, Polska, Kamerun.

- Oczywiście miło nam, że jesteśmy postrzegani na świecie jako zespół, na który inni wolą być może nie trafić. Ta grupa z Brazylią, Holandią i Kamerunem byłaby rzeczywiście mocna - ocenił Kwiatkowski.

A jaka jest wymarzona grupa dla Biało-Czerwonych? Swoje życzenia miał przed wylotem do Kataru trener Michniewicz. "Grupa marzeń to: Argentyna, USA, Polska, Kamerun" - napisał selekcjoner na Twitterze.



Grupa marzeń

1.Argentyna

2.USA

3.Polska

4.Kamerun

— Czesław Michniewicz (@czesmich) March 30, 2022





O typowanie pokusił się też oficjalny serwis reprezentacji. "Wymarzona grupa? Proszę bardzo: Argentyna, Niemcy, Polska, Kanada" - napisano na Twitterze Łączy nas piłka.



Wymarzona grupa admina? Proszę bardzo:



Argentyna

Niemcy

Polska

Kanada #WCQ#WorldCup#KierunekKatar — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) April 1, 2022

Wielu kibiców, ekspertów i dziennikarzy chciałoby z pierwszego koszyka wylosować potentata z Ameryki Południowej. Warto jednak przypomnieć, że z drużynami z tego kontynentu Biało-Czerwoni nie mają ostatnio dobrych wspomnień. Na mundialu w 2006 roku zespół Pawła Janasa uległ Ekwadorowi 0:2, a cztery lata temu na turnieju w Rosji marzenia o awansie z grupy wybiła nam z głowy Kolumbia, deklasując drużynę Adama Nawałki 3:0.

- Dla kibiców i piłkarzy zagranie z Brazylią byłoby czymś naprawdę dużym. Ale ja zawsze podkreślam, że na takich dużych imprezach nie ma już słabych reprezentacji. To są drużyny, które trafiają po eliminacjach, przelatują przez to sito i jeżeli już są na mistrzostwach, to prezentują dobry albo bardzo dobry poziom. Możemy mówić o Brazylii, ale są tu reprezentacje, które są dla nas bardziej egzotyczne, a które mają w swoich szeregach zawodników, grających w najlepszych klubach świata - ocenił w rozmowie z TVN24 były, 20-krotny reprezentant Polski Bartosz Bosacki.

Strzelec dwóch goli w meczu z Kostaryką na mistrzostwach świata w 2006 roku przestrzega przed lekceważeniem gospodarzy, Katarczyków.

- Nawet patrząc kilka lat wstecz, gdy nasza reprezentacja w Katarze grała na mistrzostwach świata w piłce ręcznej (w 2015 roku), oni weszli do finału i myślę, że tam poziom cały czas się podnosi. Obserwując duże imprezy, gospodarzom pomagają ściany, więc nie wiem czy ten Katar to jest taka dobra opcja - podsumował.

Oglądasz Wideo: tvn24 Bosacki o potencjalnych rywalach Polaków na mundialu w Katarze

Za wylosowaniem Katarczyków jest natomiast były kapitan reprezentacji Polski Waldemar Prusik.

- Wiem, że ściany pomagają gospodarzom, ale najłatwiejszym rywalem mimo wszystko będzie Katar. Oby tylko uniknąć grupy śmierci i np. z drugiego koszyka nie trafić na Niemcy, a z czwartego na Ekwador. Widać jednak, że trener Michniewicz ma szczęście i myślę, że podczas losowania znowu mu ono dopisze - ocenił 49-krotny reprezentant kraju.

Ceremonia odbędzie się w Dausze w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym (Doha Exhibition and Convention Center), początek o godz. o 18 czasu polskiego. Relacja na żywo w eurosport.pl.