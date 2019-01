Wzmocnienia z Barcelony i Ajaksu. Sevilla ma dwóch nowych piłkarzy

23-letni El Haddadi, który rozegrał dotychczas jeden mecz w reprezentacji Hiszpanii, wystąpił łącznie w 56 spotkaniach Barcelony i wbił 12 goli (licząc wszystkie rozgrywki).



W dwóch poprzednich sezonach był wypożyczany. Najpierw do Valencii (sześć goli w lidze), a później do Alaves (dziesięć bramek w lidze).



Jego umowa z Barceloną obowiązywała do końca obecnego sezonu, co miało wpływ na wysokość transferu - około miliona euro.



We have agreed terms on the signing of @Munirhaddadi from @FCBarcelona!



All the info https://t.co/uzbce81pXS#vamosmisevillapic.twitter.com/NVnPVzQ5GH — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 11 stycznia 2019

Rywal Polaków

Również w piątek Sevilla poinformowała o pozyskaniu z Ajaksu za 10,5 mln euro Woebera. To czwarty najdroższy transfer w historii austriackiego futbolu.



20-letni obrońca wystąpił dotychczas trzy razy w reprezentacji Austrii, która będzie rywalem Polski w rozpoczynających się w marcu eliminacjach mistrzostw Europy.