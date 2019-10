Hiszpanie chwalą Lewandowskiego. "Napastnik, który ukradnie Złotego Buta Messiemu"

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

W samym Bayernie Lewandowski wbił już 18 goli we wszystkich rozgrywkach. Łącznie trafia w klubie co 63 minuty. Do tego w reprezentacji w październikowym meczu z Łotwą dołożył trzy bramki. Maszyna.



"Wielki napastnik, który w wieku 31 lat ponownie tworzy historię i jest lepszy niż kiedykolwiek wcześniej" - zwrócił uwagę na łamach "Mundo Deportivo" Xavier Bosch.

Za plecami Estończyka

Lewandowski najlepszy na boisku. "Staram się robić to, co do mnie należy" Kolejny mecz,... czytaj dalej » Hiszpański dziennikarz zaznaczył, że Polak zdobył 12 bramek w ośmiu kolejkach Bundesligi i - co najbardziej "szokujące" - był skuteczny w każdym spotkaniu.



I dodał, że jest głównym faworytem do zdobycia Złotego Buta, czyli nagrody dla najskuteczniejszego piłkarza w sezonie występującego w europejskich ligach (ale tylko tych na najwyższym szczeblu rozgrywkowym).

Lewandowski w klasyfikacji jest póki co drugi z 24 punktami (liga niemiecka ma współczynnik 2, więc przez tyle mnoży się dorobek bramkowy). Liderem jest Erik Sorga z Flory Tallin - 28 pkt. Estończyk strzelił do tej pory 28 goli, ale gra w słabiutkiej rodzimej lidze (współczynnik wynosi więc tylko 1).



Daleko w zestawieniu jest Lionel Messi z Barcelony (2 bramki i 4 punkty), sześciokrotny laureat wyróżnienia.



"Messi rozpoczął sezon późno. Uzbierał dopiero dwa gole, ale tak duża strata może go kosztować Złotego Buta. A złośliwi mogą powiedzieć, że Lewandowski jest w obecnych rozgrywkach tak skuteczny, ponieważ przestrzeń tworzy mu Philippe Coutinho" - skwitował Bosch.