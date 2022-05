"Lewandowski dał się przekonać Xaviemu. Akceptuje wielką obniżkę pensji"

W niedzielę Bayern Monachium świętował obronienie tytułu mistrza Niemiec. Dla Roberta Lewandowskiego to ósmy triumf w Bundeslidze i niewykluczone, że ostatni w tych barwach. Polak planuje swoją piłkarską przyszłość poza Monachium i chce, żeby to była raczej bliska niż dopiero przyszłoroczna perspektywa. Władze klubu na razie nie zamierzają mu iść na rękę, ale może Barcelona zdoła je przekonać.

"Lewandowski: tak dla Barcelony" - głosi we wtorek w tytule kataloński dziennik. "Polak dał się przekonać Xaviemu i akceptuje wielką obniżkę pensji" - dodano na okładce.



'Lewandowski, sí al Barça', nuestra #portada de hoyhttps://t.co/lN8dXvjqEJpic.twitter.com/ZeOA8ju94u — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 16, 2022





"Może zrezygnować z sześciu milionów"

33-letni napastnik zapowiedział w sobotę, że nie przedłuży wygasającej po następnym sezonie umowy z mistrzem Niemiec i wszystko na to wskazuje, że chciałby już latem tego roku opuścić Bayern. Podobno najbliżej mu do stolicy Katalonii. Niemieckie media: Lewandowski osiągnął porozumienie z Barceloną Robert... czytaj dalej »

W artykule można przeczytać, że celem Barcelony jest kupno "Lewego" za 30 milionów euro. "Jeśli jednak Bayern odmówi transferu polskiego napastnika lub zażąda jeszcze więcej pieniędzy, kataloński klub maksymalnie jest w stanie zaoferować 35 mln. To granica, którą Barca sama sobie wyznaczyła i której od początku nie zamierza przekroczyć" - podkreślają dziennikarze.

Zdaniem "Mundo Deportivo", Lewandowski jest tak chętny na zmianę otoczenia, że "jest skłonny znacznie obniżyć pensję". "Z 22 milionów brutto rocznie, które otrzymuje w Bayernie, może zrezygnować z sześciu, by trafić na Camp Nou" - czytamy.

"Barca ma świadomość profesjonalizmu Polaka"

Na Camp Nou wszyscy zdają sobie sprawę, że, by myśleć o trofeach, klub potrzebuje wzmocnień. "Barca postawiła diagnozę, że po odejściu Leo Messiego potrzebny jest napastnik, który zapewni gole, jeśli nie tyle samo, to przynajmniej podobną liczbę do tych dostarczanych przez Argentyńczyka, tak by móc ponownie rywalizować o tytuły" - zauważają dziennikarze.

Kto jak kto, ale kapitan reprezentacji Polski od kilku sezonów pokazuje, że jest gwarantem bramek. Dziennikarze przywołują liczby Lewandowskiego, który po przekroczeniu 30. roku życia, strzela średnio więcej niż jednego gola na mecz. W sezonie 2019/20 uzyskał ich 55 w 47 meczach. W następnym zdobył 48 bramek w 40 występach, a w dopiero zakończonym jego bilans wyniósł: 50 trafień w 46 spotkaniach.

"Pomimo tego, że 21 sierpnia skończy 34 lata, Barca ma świadomość profesjonalizmu Polaka i jego obsesji na punkcie dbania o dietę. Jest przekonana, że piłkarz może prezentować bardzo dobry poziom nawet przez najbliższe trzy lata" - czytamy.