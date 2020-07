Barcelona nie musi szukać trenera. Szatnia ma swojego faworyta

W 37. kolejce Barcelona zmierzy się na własnym stadionie z Osasuną. We wtorek piłkarze Blaugrany uczestniczyli w treningu przed niezwykle ważnym starciem ligowym, który może zadecydować o losie tytułu mistrzowskiego w sezonie 2019/2020.

W 30. kolejce ligi hiszpańskiej Barcelona zremisowała z Sevillą 0:0, przez co straciła prowadzenie w tabeli hiszpańskiej ligi. Kolejnym rywalem piłkarzy Dumy Katalonii będzie Athletic Bilbao.

"Barcelona otwarcie rozważa zwolnienie Setiena". Padło nazwisko potencjalnego następcy Miała być... czytaj dalej » W tym sezonie Barcelona nie wywalczy trzeciego kolejnego tytułu mistrza Hiszpanii. Po kompromitującej porażce Katalończyków na Camp Nou 1:2 z Osasuną pewny pierwszego miejsca na koniec rozgrywek jest Real Madryt.

- Nie spodziewaliśmy się, że zakończymy sezon w ten sposób, ale ta porażka jest odzwierciedleniem całego roku. Byliśmy słabą drużyną, można było z nami wygrać odpowiednią intensywnością i chęciami. Rywal nie wygrał, bo był lepszy, tylko my byliśmy słabsi - powiedział po czwartkowym meczu Lionel Messi.

Przyczyny porażki wymagają szybkiej analizy, bo już w sierpniu ekipa ze stolicy Katalonii rozpocznie bój o triumf w Lidze Mistrzów.

- Z taką grą jej nie wygramy, nie przejdziemy nawet Napoli. Musimy dużo zmienić. Potrzebujemy oczyścić głowy, zapomnieć o tym wszystkim, co się wydarzyło. Trzeba zacząć od zera - zauważył kapitan Barcy.

Kandydat idealny

Zdaniem dziennika "Mundo Deportivo" to właśnie Kluivert byłby gwarantem szybkiej i trwałej zmiany. Były napastnik Barcelony doskonale zna sytuację w klubie, a poprzez swoje doświadczenie i znajomość języków obcych byłby w stanie optymalnie zintegrować młodzież z utytułowanymi graczami.

"Piłkarze postrzegają Kluiverta jako modelowego przedstawiciela wartości i standardów pracy Barcelony. Wierzą, że wniesie on do gry intensywność i charakter. Doskonale byłby w stanie współpracować zarówno ze starszymi zawodnikami, jak i młodzieżą - Ansu Fatim, Frenkiem de Jongu czy Ousmane Dembele. Zna również młode talenty, które mógłby włączyć do pierwszej drużyny" - analizują dziennikarze "Mundo Deportivo".

Źródło: Getty Images Patrick Kluivert - dyrektor akademii FC Barcelona

Obecność Holendra ma być remedium na coraz gorsze nastroje panujące w szatni. "Barcelona potrzebuje na ławce trenera z charakterem, który wie, jak uporządkować drużynę i przywrócić jej niezbędną intensywność. Musi posiadać umiejętności przywódcze" - podkreślono.

Kluivert reprezentował barwy Dumy Katalonii w latach 1998-2004. Rozegrał dla niej 256 meczów, strzelając 122 gole.

Zanim został szefem akademii Barcelony, zajmował stanowisko dyrektora sportowego PSG. Wcześniej był asystentem Clarence'a Seedorfa w reprezentacji Kamerunu, a także prowadził kadrę Curacao i młodzieżową drużynę Twente.

W 2014 roku, jako asystent Louisa van Gaala, sięgnął z reprezentacją Holandii po trzecie miejsce mistrzostw świata w Brazylii.

"W szatni Barcelony przedstawianie CV Kluiverta nie jest konieczne. Wszyscy go tam znają i doceniają, traktując z wielką czułością. Uwielbiał go również Pep Guardiola. Patrick był jego ulubioną 'dziewiątką'" - zaznaczyła gazeta.