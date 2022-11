Potwierdzone informacje dla kibiców, którzy kupili bilety na mecz z Chile

11.11.22 | Mecz Polska-Chile, będący elementem przygotowań naszej reprezentacji do mistrzostw świata w Katarze nie odbędzie się na PGE Narodowym. Wykryto bowiem na nim usterkę, które zagraża bezpieczeństwu. Rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski odniósł się do tego problemu na antenie TVN24.

11.11.22 | Mecz Polska-Chile, będący elementem przygotowań naszej reprezentacji do mistrzostw świata w Katarze nie odbędzie się na PGE Narodowym. Wykryto bowiem na nim usterkę, które zagraża bezpieczeństwu. Rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski odniósł się do tego problemu na antenie TVN24.

- Jesteśmy w takim samym szoku jak wszyscy - przyznał Kwiatkowski. - Dzisiaj dostaliśmy informację przed południem od operatora stadionu, że obiekt został zamknięty ze względów bezpieczeństwa. Wykryto jakąś wadę, która w teorii stanowi zagrożenie. Stąd zamknięcie obiektu ze względów bezpieczeństwa.

Duży kłopot

Mecz Polska - Chile nie odbędzie się na Stadionie Narodowym. "Sytuacja jest wyjątkowo trudna" Mecz Polska-Chile... czytaj dalej » - Dla nas to oczywiście jest duży kłopot, bo musimy przenieść mecz z Chile - kontynuował rzecznik PZPN. - Na ten moment spotkanie na pewno nie odbędzie się na PGE Narodowym. A gdzie? To się okaże. W ciągu dwóch godzin nie jest prosto przeorganizować tak dużą imprezę masową. Rozmawiamy z operatorami różnych stadionów. Jak będą decyzje, to o nich poinformujemy - zapewnił.

Czy to mógłby być znacznie mniejszy stadion, na przykład Legii?

- Na razie nie chcę spekulować, poczekajmy. Nam oczywiście zależy na czasie, bo tu presja czasu jest duża. Mecz za pięć dni ma zostać rozegrany, a to jest duża sprawa organizacyjna. Mamy nadzieję, że dzisiaj do końca dnia taka decyzja zostanie podjęta i będziemy mogli ją ogłosić - oznajmił Kwiatkowski.

Pieniądze zostaną zwrócone

Co z ludźmi, którzy już nabyli wejściówki na spotkanie Polska - Chile na PGE Narodowym?

- Wszyscy kibice, którzy kupili bilety na mecz pierwotnie mający być rozgrany na PGE Narodowym, dostaną zwrot pieniędzy. Myślę, że najpóźniej do 15 grudnia te środki zostaną im zwrócone na konto. W przypadku przeniesienia tego meczu będzie nowa sprzedaż biletów. Wiemy, że pojemość Stadionu Narodowego jest największa w kraju i nie ma drugiego takiego obiektu, który mógłby tych wszystkich ludzi pomieścić - wyjaśnił rzecznik PZPN.

Kiedy Stadion Narodowy wróci do użytku?

- To pytanie raczej do operatora obiektu. Dokładnie parę minut temu skończyliśmy spotkanie kryzysowe w szerokim gronie i nie brzmi to optymistycznie. Myślę, że ten stadion może pozostać zamknięty nieco dłużej. Naprawdę brzmiało to wszystko bardzo poważnie - przyznał Kwiatkowski.