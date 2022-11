Jak długo PGE Narodowy będzie zamknięty? Są już pierwsze szacunki

- Uważam, że na dzisiaj wybraliśmy optymalnie. Rozumiem, że ci, co nie jadą mogą czuć się zawiedzeni. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, ale ma przeświadczenie, że nikogo nie skrzywdziłem - mówi w rozmowie z TVN24 selekcjoner Czesław Michniewicz, komentując powołania na mundial.

11.11.22 | Mecz Polska-Chile, będący elementem przygotowań naszej reprezentacji do mistrzostw świata w Katarze nie odbędzie się na PGE Narodowym. Wykryto bowiem na nim usterkę, które zagraża bezpieczeństwu. Rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski odniósł się do tego problemu na antenie TVN24.

Jakub Kwiatkowski o PGE Narodowym: nie brzmi to optymistycznie

Podczas standardowego, corocznego przeglądu technicznego konstrukcji stalowej dachu PGE Narodowego ujawniono wadę jednego z elementów konstrukcji stalowo-linowej. W związku z rekomendacją konstruktorów i ekspertów zarząd obiektu zdecydował o wstrzymaniu działalności stadionu i wyłączeniu możliwości przebywania na nim. Uniemożliwia to więc rozegranie tu meczu towarzyskiego Polska - Chile.

Wada na stadionie jest monitorowana

Stadion Narodowy zamknięty po awarii. "Jeszcze w marcu przegląd takich usterek nie wskazał" Informacja o... czytaj dalej » - Opracowany jest przez projektanta i wykonawców plan naprawczy - zapewnił prezes PGE Narodowego Włodzimierz Dola na konferencji prasowej.

- Myślę, że ten plan naprawczy jest dwuetapowy. Pierwszy etap będzie polegał na tym, żeby tymczasowo zabezpieczyć to miejsce, w którym powstała wada, żeby nie powodowała ona dalszej degradacji, a może nawet większych konsekwencji. Jak będziemy mieli ten etap zakończony, to będziemy mogli rozmawiać i rozważać całkowite naprawienie tej kwestii - analizował.

- Stadion jest zabezpieczony - kontynuował Dola. - W miejscu, w którym powstała ta wada, zainstalowane zostały kamery i urządzenia monitorujące rozwój tej wady. Na biężąco jest to sprawdzane. Zgodnie z zaleceniami i rekomendacjami projektanta, żeby podjąć dalsze kroki, trzeba jeszcze się dokładnie tej wadzie przyjrzeć i ją chwilę monitorować. Jest pewien pomysł na to rozwiązanie. Myślę, że w poniedziałek będziemy wiedzieć więcej - wyjaśnił prezes obiektu.

Długa przerwa

- Realnie na ile zamknięty może zostać Stadion Narodowy? - dopytywali dziennikarze.

- Ciężko mi powiedzieć na ile. Na razie do czasu, w którym nie zostanie zabezpieczona ta wada w taki sposób, że to pęknięcie nie będzie się powiększać. Myślę, że to może potrwać około trzech tygodni, może miesiąca. Nie chcę tutaj podawać jakichś konkretów... - mówił prezes, aż w słowo wszedł mu minister sportu.

- Jest jedna odpowiedź na to pytanie. Stadion Narodowy będzie zamknięty dopóty, dopóki nie będziemy mieli pewności, że korzystanie z tego obiektu jest bezpieczne - podkreślił Kamil Bortniczuk.