Mundial w Katarze 2022. Michniewicz komentuje powołania dla TVN24 i mówi o celach

- Mamy swoje atuty. Nie chciałbym mówić o przeciwniku, że jest nie do pokonania. Ale trzeba mieć trochę szczęścia, plan, optymalną formę, trafić ze składem. Liczę, że tak będzie. Jestem optymistą, ale życie samo potrafi "przyłożyć trochę lodu do głowy" - mówi o szansach Polaków na mundialu selekcjoner Czesław Michniewicz.

Michniewicz ogłosił ostateczną kadrę w czwartek, dziesięć dni przed mundialem. Od poniedziałku reprezentacja rozpocznie zgrupowanie przygotowujące do turnieju. W jego trakcie, 16 listopada, czeka ją ostateczny sprawdzian - mecz z Chile w Warszawie. Wylot do Kataru planowany jest następnego dnia.

Powołania, czyli 26 nazwisk

Damian Szymański w kadrze na mundial. Zaskakujące powołanie Michniewicza Damian Szymański... czytaj dalej » W rozmowie z reporterem Adrianem Mielnikiem selekcjoner mówił o powołaniach. Na liście znalazło się 26 nazwisk.

- Każdy oceni, czy to dobry wybór, moja ocena była taka. Ja jestem najbliżej tych piłkarzy, widziałem najwięcej ich rozegranych meczów, treningów. Przeprowadziłem wiele rozmów, także z ich trenerami - tłumaczył.

- Uważam, że na dzisiaj wybraliśmy optymalnie. Rozumiem, że ci, co nie jadą mogą czuć się zawiedzeni. Jest mi z tego powodu bardzo przykro, ale mam przeświadczenie, że nikogo nie skrzywdziłem. Nie było tak, że chciałem komuś zrobić na złość. Zadecydowała realna ocena. Ona wynikała z obserwacji, których dokonywaliśmy i możliwości - co zawodnik może w danym momencie zrobić - wyjaśnił.

Kadra bez Glika i Bednarka? Ale kto za nich?

- Kiedy miesiąc temu graliśmy jeszcze mecze Ligi Narodów, sytuacja wielu zawodników wyglądała inaczej - zaznacza Michniewicz i przytacza przykład skrzydłowych, Michała Skórasia (Lech Poznań) i Jakuba Kamińskiego (WfL Wolsburg), którzy od tamtej pory zaliczyli świetne spotkania, co zadziałało na ich korzyść.

Oglądasz Wideo: tvn24 Michniewicz o braku powołań dla Grabary i Kownackiego

Jednocześnie Michniewicz zdaje sobie sprawę, że na niektórych pozycjach miał ograniczone pole manewru.

- Reagujemy na to, co jest. Nie na każdą pozycję uda się wziąć zawodników grających. Reprezentację bez Glika czy Bednarka łatwo sobie wyobrazić, tylko pytanie - kto za nich? I tu się robi problem. Bez Krychowiaka, Świderskiego? To są zawodnicy, którzy mają deficyt, jeśli chodzi o rozegrane minuty. Ale liczę na to, że mecz z Chile, w którym zagrają, da nam odpowiedź na to, w jakim stopniu możemy na nich liczyć.

Źródło: PAP / Andrzej Lange Czesław Michniewicz ogłosił kadrę na mundial

Celem Polski na mundial? "Zagrać czwarty mecze"

Selekcjoner musiał pominąć 21 piłkarzy. Oni mogą czuć się zawiedzeni Selekcjoner... czytaj dalej » Jak przyznał Michniewicz, Polska jedzie do Kataru powtórzyć przynajmniej wynik z mundialu w Meksyku, nasz ostatni największy sukces na tego typu imprezie. Wówczas odpadliśmy w 1/8 finału.

- Mówiłem o tym Robertowi Lewandowskiemu czy Grzegorzowi Krychowiakowi. Chcemy zagrać czwarty mecz. To będzie oznaczać, że wyszliśmy z grupy. Co będzie później, zobaczymy.

- Wiem, że od 1986 roku się to nie udawało. Rozmawiałem z selekcjonerem, który ostatni tego dokonał, z panem trenerem Antonim Piechniczkiem. Tak samo z innymi. Każdy podzielił się swoim doświadczeniem, każdy życzył dobrze reprezentacji - mówi Michniewicz.

Biało-Czerwoni pierwszy mecz u rozegrają 22 listopada z Meksykiem. Ich rywalami w grupie C są także Arabia Saudyjska (mecz 26 listopada) i Argentyna (30 listopada).

Oglądasz Wideo: tvn24 Czesław Michniewicz o powołaniach dla TVN24

- Niczego nie mogę obiecać. Chciałbym, żeby Polska była z nas dumna, z postawy na boisku, z zaangażowania. Wynik jest zawsze sprawą otwartą - wyjaśnia Michniewicz.

- Będzie trudno, nie ma łatwych meczów na mistrzostwach świata. My też mamy swoje atuty. Nie chciałbym mówić o przeciwniku, że jest nie do pokonania. Ale trzeba mieć trochę szczęścia, plan, optymalną formę, trafić ze składem. Liczę, że tak będzie. Jestem optymistą, ale życie samo potrafi "przyłożyć trochę lodu do głowy". Nie składam żadnych deklaracji. Chciałbym wrócić z Kataru jak najpóźniej.

Oglądasz Wideo: tvn24 "Chcemy, żeby Polska była z nas dumna"

Kadra Polski na MŚ w Katarze:

bramkarze: Wojciech Szczęsny (Juventus), Łukasz Skorupski (Bologna), Bartłomiej Drągowski (Spezia)

obrońcy: Matty Cash (Aston Villa), Robert Gumny (FC Augsburg), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Kamil Glik (Benevento), Jan Bednarek (Aston Villa), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont Foot 93), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Nicola Zalewski (AS Roma)

pomocnicy: Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab Rijad), Krystian Bielik (Birmingham City), Damian Szymański (AEK FC), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam), Szymon Żurkowski (ACF Fiorentina), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg), Przemysław Frankowski (RC Lens), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Michał Skóraś (Lech Poznań)

napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Karol Świderski (Charlotte FC), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piątek (US Salernitana)

Oglądasz Wideo: tvn24 Michniewicz o pomocnikach reprezentacji

Najważniejsze daty reprezentacji Polski przed MŚ w Katarze:



13 listopada - ostatnie przed mundialem mecze w ligach poszczególnych krajów

14 listopada - początek zgrupowania w Warszawie

14 listopada - końcowy termin wysłania listy powołanych piłkarzy do FIFA

16 listopada - towarzyski mecz z Chile w Warszawie

17 listopada - wylot do Kataru (w godzinach popołudniowych)

18 listopada - spotkanie piłkarzy i sztabu z przedstawicielami FIFA

(sprawy organizacyjne, kwestie sędziowskie, sprawdzanie strojów, sesja zdjęciowa itp.)

18 listopada - pierwszy trening w Katarze

---

22 listopada - mecz MŚ z Meksykiem

26 listopada - mecz MŚ z Arabią Saudyjską

30 listopada - mecz MŚ z Argentyną