"Wybór Kataru na gospodarza mundialu był błędem". Blatter po latach zdobył się na szczerość

Sepp Blatter to były prezydent FIFA

Mundial 2022. Przerwany wywiad ambasadora. Były katarski piłkarz o homoseksualizmie Nowy dzień, nowa... czytaj dalej » - To był zły wybór, a ja jako prezydent w tamtym czasie byłem za to odpowiedzialny - przyznał Blatter w rozmowie ze szwajcarską gazetą "Tages Anzeiger". - Katar to za mały kraj. Piłka nożna i mistrzostwa świata są dla niego za duże.

86-letni dziś Blatter przypomniał okoliczności towarzyszące wyborowi bliskowschodniego państwa na gospodarza tegorocznego mundialu.

Pierwotnie prezydium FIFA proponowało na gospodarza mistrzostw w 2022 roku USA. Uznano bowiem, że wiązałoby się to z pozytywnym przekazem, gdyby dwie kolejne imprezy organizowały po sobie dwa największe i rywalizujące na wielu polach mocarstwa.

O wyniku głosowania przesądziły jednak głosy Platiniego i kilku innych działaczy UEFA. Sam ówczesny szef europejskiej federacji miał wcześniej gościć w oficjalnej rezydencji prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego.

Francuski deal

Platini wielokrotnie zaprzeczał, że tamto spotkanie miało wpływ na wybór gospodarza najważniejszej piłkarskiej imprezy w 2022 roku.

- Sarkozy nigdy nie prosił mnie, żebym głosował na Katar, ale wiedziałem, co byłoby dobre - mówił Francuz już w 2015 roku. Przyznał jednocześnie, że przedstawiciele USA mogli opacznie odczytać jego słowa i być przekonani, że to ich oferta zostanie poparta.

Blatter zwrócił jednak uwagę, że decyzja Francuzów nie była podyktowana wyłącznie troską o dobro futbolu, jak deklarował jego niedoszły następca. Kilka miesięcy później władze Kataru podpisały z Francją lukratywny kontrakt na zakup myśliwców.



Infantino "w jednej łodzi" z Katarem

Blatter w rozmowie ze szwajcarskimi dziennikarzami nie odniósł się w żaden sposób do kwestii łamania praw człowieka przez organizatorów mistrzostw świata. Skrytykował jednak obecnego prezydenta FIFA Gianniego Infantino, zarzucając mu stronniczość po tym, jak na rok przed rozpoczęciem imprezy zamieszkał w Dausze.

- Co może powiedzieć FIFA, jeśli jej prezydent jest w tej samej łodzi co Katar? - pytał były szef federacji.

Blatter w lipcu br. został uniewinniony przez szwajcarski sąd od zarzutu oszustwa, którego miał się dopuścić wespół z Platinim. Obaj zostali oskarżeni o wyprowadzanie pieniędzy z FIFA, która za czasów prezydentury Blattera miała bezumownie wypłacać zaległe wynagrodzenia byłemu francuskiemu piłkarzowi.

Afera, która zbiegła się w czasie z amerykańskim śledztwem w sprawie korupcji w FIFA przy przyznawaniu organizacji mundialu w Rosji i w Katarze, kosztowała szwajcarskiego działacza fotel prezydenta federacji, a Platiniemu zagrodziła drogę do przejęcia schedy po Blatterze.

Mistrzostwa świata w Katarze, wokół których nie ustają kontrowersje w związku z łamaniem praw pracowniczych przy budowie stadionów i restrykcyjną polityką, zwłaszcza wobec kobiet i osób LGBT+, rozpoczną się 20 listopada.