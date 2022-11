Lewandowski na miejscu z opóźnieniem, kadra na treningu w okrojonym składzie

Piłkarze przylecieli już do stolicy, gdzie rozegrają ostatni mecz towarzyski przed wylotem do Kataru. Wśród nich nie zabrakło Roberta Lewandowskiego, który w niedzielę miał problem spowodowany awarią samolotu lecącego z Barcelony. Kapitan polskiej kadry dotarł do Warszawy dlatego z opóźnieniem.

Łącznie do godzin popołudniowych stawiło się 24 z 26 powołanych na mundial piłkarzy.

Jedni byli rozmowni, inni mniej. Niektórzy poświęcili trochę czasu kibicom, rozdali kilka autografów i znaleźli chwilę, by odpowiedzieć na krótkie pytania dziennikarzy.

Nie wszyscy będą trenować

Spore problemy Meksyku przed mundialem. Pierwszy rywal Polaków ogłosił kadrę Selekcjoner... czytaj dalej » Pozostali czym prędzej udali się do hotelu, co nie dziwi, albowiem niektórzy z zawodników powołanych do reprezentacji Polski przez selekcjonera Czesława Michniewicza jeszcze w niedzielę rozgrywali swoje mecze ligowe.

Dlatego w pierwszym treningu, który rozpoczął się w poniedziałek o godzinie 17.00, nie wzięli udziału wszyscy piłkarze.

- Weźmie udział 15 zawodników: 14 kadrowiczów powołanych na mundial plus Kacper Tobiasz (bramkarz Legii nie jest zgłoszony na MŚ, ale poleci do Kataru, aby pomagać w treningach). Reszta zawodników pozostanie w hotelu, aby się regenerować. W większości to piłkarze, którzy w niedzielę grali mecze w swoich ligach - poinformował rzecznik prasowy PZPN i team menedżer reprezentacji Jakub Kwiatkowski.

Biało-Czerwoni 16 listopada zmierzą się na Łazienkowskiej w Warszawie w towarzyskim meczu z Chile, będącym ostatnim sprawdzianem przed mundialem. Dzień później wylecą do Kataru.

Pierwszy mecz w grupie C MŚ 2022 podopieczni Michniewicza rozegrają 22 listopada z Meksykiem. Cztery dni później zmierzą się z Arabią Saudyjską, a 30 listopada z Argentyną.

Kadra Polski na MŚ w Katarze:

bramkarze: Wojciech Szczęsny (Juventus), Łukasz Skorupski (Bologna), Kamil Grabara (FC Kopenhaga)

obrońcy: Matty Cash (Aston Villa), Robert Gumny (FC Augsburg), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Kamil Glik (Benevento), Jan Bednarek (Aston Villa), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont Foot 93), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Nicola Zalewski (AS Roma)

pomocnicy: Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab Rijad), Krystian Bielik (Birmingham City), Damian Szymański (AEK FC), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam), Szymon Żurkowski (ACF Fiorentina), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg), Przemysław Frankowski (RC Lens), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Michał Skóraś (Lech Poznań)

napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Karol Świderski (Charlotte FC), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piątek (US Salernitana)