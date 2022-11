Brazylia najbardziej utytułowana. Wszystkie rekordy mundiali

Na tydzień przed mundialem kibice, którzy udają się do Kataru, powinni pamiętać o kilku zasadach. Ze względów bezpieczeństwa każdy z nich musi się zarejestrować przez internet w specjalnym systemie. Do Kataru nie wolno też wwozić niektórych produktów, na przykład alkoholu.

- Mamy swoje atuty. Nie chciałbym mówić o przeciwniku, że jest nie do pokonania. Ale trzeba mieć trochę szczęścia, plan, optymalną formę, trafić ze składem. Liczę, że tak będzie. Jestem optymistą, ale życie samo potrafi "przyłożyć trochę lodu do głowy" - mówi o szansach Polaków na mundialu selekcjoner Czesław Michniewicz.

Mundial w Katarze 2022. Terminarz, grupy, najważniejsze informacje

Po cztery tytuły mistrzowskie mają w dorobku Włochy i Niemcy, po dwa - Urugwaj, Argentyna i Francja, a po jednym - Anglia, Francja i Hiszpania. W rywalizacji kontynentów Europa prowadzi z Ameryką Płd. 12:9.



Ogromny pech reprezentanta Francji. W ostatniej chwili wypadł z kadry na mundial Christopher... czytaj dalej » Sześć krajów zdobyło tytuły mistrzowskie będąc organizatorem mistrzostw: Urugwaj (1930), Włochy (1934), Anglia (1966), RFN (1974), Argentyna (1978), Francja (1998). Zespoły, które obroniły tytuł mistrza świata, to Włochy (1938) i Brazylia (1962).

Dominacja Europy i Ameryki Południowej