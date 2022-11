Kolejny mistrz świata przegrał z kontuzją. Selekcjoner musiał dokonać zmian

"Po różnych badaniach przeprowadzonych przez PSG, ale także drużynę francuską, podjąłem decyzję, że nie zagram na mundialu (...). Moje zdrowie jest na pierwszym miejscu, a ostatnie testy wykazały, że nie będę w stanie dać z siebie 200 procent, nie chcę destabilizować grupy" - napisał w poniedziałek na swoim Instagramie Kimpembe, który w październiku doznał urazu ścięgna Achillesa.



Syn legendy dżokerem w talii?

W niedzielnym meczu PSG z Auxerre środkowy obrońca na boisku zameldował się w 75. minucie, jednak okazało się, że na występ w Katarze nie jest jeszcze gotowy. Mistrz świata podzielił tym samym los innych kontuzjowanych piłkarzy Trójkolorowych, którzy najważniejszą imprezę obejrzą w telewizji. Wcześniej z marzeniami o mundialu pożegnali się N'Golo Kante i Paul Pogba.



Still not fully recovered from injury, Presnel Kimpembe won't participate at the World Cup. has been called up to replace him!#FiersdetreBleuspic.twitter.com/1lLArvXD6h — French Team (@FrenchTeam) November 14, 2022





W miejsce Kimpembe selekcjoner Didier Deschamps powołał obrońcę AS Monaco Axela Disasiego. W poniedziałek dowołał też ostatniego, 26. gracza (w ogłoszonej w środę szerokiej liście było 25 nazwisk). To napastnik Borussii Moenchengladbach Marcus Thuram, który w 17 meczach tego sezonu (w lidze i Pucharze Niemiec) strzelił 13 goli i zaliczył cztery asysty. 25-letni snajper jest synem Liliana Thurama, który w 1998 sięgnął z Francją po mistrzostwo świata.

Poniedziałek to ostatni możliwy termin na przesłanie do FIFA kompletnych składów wszystkich 32 uczestników.

@MarcusThuram has been called up to complete Didier Deschamps' squad at the World Cup #FiersdetreBleuspic.twitter.com/fpkRyVV9LR — French Team (@FrenchTeam) November 14, 2022



W kadrze Trójkolorowych roi się od gwiazd, zwłaszcza w ofensywie. W składzie jest m.in. niedawny zdobywca Złotej Piłki Karim Benzema z Realu Madryt (w ostatnim czasie miał problemy zdrowotne) i jeden z bohaterów MŚ 2018 Kylian Mbappe z Paris Saint-Germain.

Ze złotej drużyny z mundialu 2018 zostało w kadrze na najbliższy turniej 10 piłkarzy. Wśród nich m.in. 36-letni Oliver Giroud, który zbiera dobre recenzje w AC Milan.



Francja trafiła do grupy D razem z Danią, Australią i Tunezją. W 1/8 finału dwie najlepsze drużyny z tej stawki "skrzyżują się" z dwoma najlepszymi zespołami z grupy C, w której są Polska, Argentyna, Meksyk i Arabia Saudyjska.



Kadra reprezentacji Francji na MŚ 2022:



Bramkarze: Alphonse Areola (West Ham United), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Steve Mandanda (Rennes).



Obrońcy: Lucas Hernandez (Bayern Monachium), Theo Hernandez (AC Milan), Axel Disasi (AS Monaco), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern Monachium), William Saliba (Arsenal), Raphael Varane (Manchester United), Dayot Upamecano (Bayern Monachium).



Pomocnicy: Eduardo Camavinga (Real Madryt), Youssouf Fofana (AS Monaco), Matteo Guendouzi (Olympique Marsylia), Adrien Rabiot (Juventus), Aurelien Tchouameni (Real Madryt), Jordan Veretout (Olympique Marsylia).



Napastnicy: Karim Benzema (Real Madryt), Kingsley Coman (Bayern Monachium), Ousmane Dembele (FC Barcelona), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atletico Madryt), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Christopher Nkunku (RB Lipsk), Marcus Thuram (Borussia Moenchengladbach).