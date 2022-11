Mundial 2022. Mundial ludzkich koszmarów. Liczby, które Katar chciałby ukryć przed światem

15.11 | Polska rozegra mecz z Meksykiem na stadionie zbudowanym z kontenerów. Obiekt po mundialu zostanie rozebrany i poddany recyklingowi. Mundial w Katarze to wiele ciekawostek - po raz pierwszy jest na Bliskim Wschodzie, po raz pierwszy kosztował taką fortunę. Te mistrzostwa to również wiele kontrowersji, między innymi wokół niewolniczej pracy ludzi, którzy budowali stadiony. Jakub Loska.

Zarówno FIFA, jak i sam Katar, zrobili bardzo dużo, by futbol podczas najbliższego mundialu spadł na dość daleki plan. Ten turniej będzie inny niż poprzednie. Po raz pierwszy w historii jest on rozgrywany późną jesienią. Po raz pierwszy też mundial jest organizowany przez państwo bliskowschodnie. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Mundial w Katarze 2022. Terminarz, grupy, najważniejsze informacje

0 - Liczba klauzul i warunków dotyczących praw człowieka, z którymi FIFA wystąpiła do Kataru w procesie przyznawania organizacji mundialu w 2010 roku. Informację podaje brytyjski "Guardian".

1 - Zbliżające się mistrzostwa świata będą pierwszymi na Bliskim Wschodzie i pierwszymi w kraju islamskim. To również pierwszy mundial, który zostanie rozegrany jesienią.

2 - Co najmniej tyle aplikacji wszyscy wybierający się do Kataru - kibice i dziennikarze - będą musieli ściągnąć na swój telefon. Pierwsza to Hayaa, która wymaga zezwolenia na śledzenie lokalizacji użytkownika. Druga nazywa się Ehteraz. Chociaż jej głównym celem jest monitorowanie zagrożenia COVID-19, to eksperci ostrzegają, że ma ona zdolność do zmiany, a nawet usuwania zawartości telefonu.

Źródło: Getty Images Chcesz lecieć do Kataru, musisz zainstalować rządowe aplikacje szpiegujące

3 - Oficjalna liczba zgonów pracowników fizycznych w okresie przygotowań do mundialu podawana przez Katarczyków oraz prezydenta FIFA Gianniego Infantino. Nicholas McGeehan z organizacji zajmującej się prawami człowieka Fair Square nazywa tę liczbę "umyślną próbą wprowadzania w błąd". Wskazuje, że koncentruje się ona jedynie na jednym procencie projektów budowy w Katarze. Komitet organizacyjny imprezy podał wprawdzie informację o 36 innych zgonach, ale miały one być "niezwiązane z pracą" i doszło do nich "z przyczyn naturalnych".

5 - Tyle milionów dolarów łapówki, zdaniem brytyjskiego "Sunday Times", katarski biznesmen Mohammad Bin Hammam miał zapłacić członkom FIFA, by przychylili się do organizacji MŚ w Katarze. 1,5 mln miało otrzymać tylko kilku afrykańskich urzędników. - Wybór Kataru był błędem - stwierdził niedawno Sepp Blatter, który był szefem FIFA w czasie, gdy temu krajowi przyznano organizację mundialu.

Źródło: Getty Images Lipiec 2015 roku. Podczas konferencji Blatter został obrzucony pieniędzmi

5 - To też liczba lat pozbawienia wolności, które grożą z 296. artykułu katarskiego Kodeksu Karnego za "prowadzenie, podżegania i nakłaniania mężczyzny do sodomii i innych nielegalnych lub niemoralnych czynów".

7 - Liczba lat więzienia, które z artykułu 281. Kodeksu Karnego grożą w Katarze za pozamałżeńskie stosunki płciowe. Według Human Rights Watch podaje, że nieproporcjonalnie bardziej dotyka to kobiet, które bywają stawiane przed sądem nawet, kiedy zgłaszają gwałt. "Mówi się, że policja często nie wierzy kobietom zgłaszającym przemoc, a dają wiarę mężczyznom, którzy twierdzą, że zbliżenie było efektem obopólnej zgody" - przypomina "Guardian".

Źródło: Getty Images Policjanci będą pieczołowicie strzec porządku podczas mundialu w Katarze

11 - Przypadki złego traktowania w więzieniach lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych w latach 2019-2022 - wynika z październikowego raportu HRW. Stwierdzono w nim, że Departament Bezpieczeństwa Prewencyjnego Kataru arbitralnie aresztował przedstawicieli środowisk LGBT i źle traktował już po osadzeniu w areszcie. Odnotowano sześć przypadków "ciężkich i powtarzających się" pobić, a kobietom transseksualnym po wyjściu nakazuje się udział w terapii konwersyjnej w placówkach rządowych. Katar kategorycznie zaprzecza, jakoby takie miały w tym kraju istnieć.

12 - Liczba budynków w dzielnicy Dohy Al Mansura, z których - według agencji Reutera - eksmitowano "tysiące" afrykańskich pracowników fizycznych wcześniej biorących udział w pracach przygotowujących mundial. Niemiecki "Bild" precyzował, że wyrzucani z mieszkań ludzie mieli dwie godziny na opuszczenie lokali.

Oglądasz Wideo: TVN24, Reuters Odliczanie do mundialu w Katarze - wiele ciekawostek i kontrowersji

14-18 - Według Amnesty International jest do przedział godzinowy dobowej pracy wielu zagranicznych pracowników w Katarze. Ostatni raport firmy Equidem zawiera wiele podobnych historii, w tym kenijskiego pracownika, który opisał codzienną 14-godzinną pracę bez płatnych nadgodzin na przestrzeni dwóch lat.

50 - Liczba "opłaconych" holenderskich kibiców, którzy w zamian za bilet i zakwaterowanie mają w Katarze realizować wyznaczone im przez organizatorów cele. Podobnych przypadków w mediach pojawia się coraz więcej.

Źródło: Getty Images Katar płaci za odgrywanie roli kibiców?

119 - Miejsce Kataru w zestawianiu wskaźników wolności prasy Reporterów bez Granic. Czyni to Katar jednym z najlepszych pod tym względem krajów w regionie (ranking obejmuje 180 państw), ale organizacje broniące praw człowieka ostrzegają dziennikarzy, że mogą być w trakcie mundialu inwigilowani.

180 - Tyle milionów ma zainkasować w ciągu 10 lat David Beckham, czyli ambasador najbliższych mistrzostw. Legendarny pomocnik ma tylko zachwalać kraj gospodarza. Na razie świetnie odnajduje się w tej roli. Thomas Kistner w "Sueddeutsche Zeitung" nazwał Anglika "największym fanem Kataru", po tym, jak ten określił go jako perfekcyjne miejsce z mieszanką nowoczesności i tradycji. Słowa kosztują, zwłaszcza wypowiedziane przez Beckhama.

Źródło: Getty Images Katarczycy raczej bez większych problemów doszli do porozumienia z Beckhamem

200 - Liczba zgonów nepalskich pracowników w Katarze pochodząca z badania opublikowanego w czasopiśmie "Cardiology" w 2019 roku. Wykazano w nim, że właśnie 200 z 571 zgonów, o których pisano, nastąpiło z przyczyn sercowo-naczyniowych. Dodano, że można było ich uniknąć "przy zastosowaniu odpowiedniej ochrony przed wysoką temperaturą".

974 - To liczba kontenerów transportowych użytych przy budowie jednej z aren mistrzostw, na której dwa mecze w grupie rozegra m.in. reprezentacja Polski. Co ciekawe, po mundialu stadion ma zostać rozebrany. 974 to także numer kierunkowy do Kataru.

Źródło: Getty Images Na tym niecodziennym stadionie w Dausze Polacy mają zagrać z Meksykiem i Argentyną

1000 - Liczba riali, która stanowi płacę minimalną w Katarze. Jest to równowartość 225 funtów, co oznacza, że pracownicy fizyczni otrzymują około jednego funta za godzinę pracy.

1200 - Około tyle złotych będą musieli zapłacić polscy kibice za jeden nocleg w Katarze. I to nie w czterogwiazdkowym hotelu, a kontenerze przypominającym barak na pustyni, bo tylko tam zostały już miejsca. Łatwo nie będą mieli też piwosze. Cena jednego to ok. 50 zł.

Źródło: Getty Images Tu podczas prac budowlanych mieszkali robotnicy, podczas mundialu mają spać kibice

1300-3000 - Liczony w dolarach przedział kwot rekrutacyjnych, które musieli opłacić niektórzy hinduscy czy nepalscy pracownicy fizyczni, by otrzymać pracę w Katarze. Choć obecnie jest to praktyka nielegalna, to duża część z nich nadal ma trudności ze spłatą.

6500 - Liczba pracowników z Indii, Pakistanu, Nepalu, Bangladeszu i Sri Lanki, którzy - według informacji "Guardiana" - zginęli w Katarze między 2010 a 2021 rokiem.

Źródło: Getty Images W trakcie przygotowań do MŚ 2022 zginęło wiele tysięcy osób

100 tysięcy - Minimalna liczba pracowników migrujących, których Amesty International uznaje za wyzyskiwanych w Katarze w ciągu ostatnich 12 lat. Mają być oni narażani na nadużycia z powodu nieprecyzyjnego prawa pracy i niewystarczającego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

440 milionów - Kwota w dolarach, którą zdaniem Amnesty International powinna wypłacić FIFA w formie odszkodowań ofiarom i rodzinom ofiar katarskich przygotowań do mundialu. Jest to równowartość puli nagród, która będzie do zgarnięcia na boiskach. Minister pracy Kataru Ali bin Samikh al-Marri w rozmowie z agencją AFP stwierdził, że taka sugestia i krytyka rządu jest rasistowska. - Gdzie są te ofiary? Macie nazwiska? Skąd wziąć te liczby? - dopytywał.

Źródło: Getty Images Nieznana jest dokładna liczba ofiar podczas przygotowań do mundialu

200 miliardów - Liczona w dolarach kwota, którą Katar - według niezliczonych szacunków medialnych - przeznaczył na organizację imprezy. Dla porównania - w 2018 roku organizacja turnieju w Rosji pochłonęła około 11 miliardów.

???? - Prawdziwa liczba zgonów pracowników fizycznych w Katarze, której nigdy nie poznamy. Według HRW Katarczycy nie zbadali przyczyn śmierci tysięcy pracowników migrujących, klasyfikując je jako naturalne. W związku z tym ich rodziny nie otrzymają odszkodowań, bo katarskiego prawo nie przewiduje takie wobec zgonów "niezwiązanych z pracą".