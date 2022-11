Oceniono koszulki reprezentacji Polski na mundial. "Mocno nietrafiony stereotyp"

ZOBACZ TEŻ: Mundial w Katarze 2022. Terminarz, grupy, najważniejsze informacje

Lewandowski realistą przed mundialem. "Trudno będzie zostać jego gwiazdą" - Moja rola w... czytaj dalej » "Nowe trykoty łączy biel, czerwień i szarość, która na rękawach symbolizuje motyw gniazda orła białego" – napisano podczas prezentacji koszulek na mundial w Katarze, do której doszło we wrześniu.

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej podkreślał, że jego marzeniem jest, by "koszulka pozostała w pamięci kibiców jeszcze długo po mistrzostwach świata", bo będzie to oznaczało, że "nasza kadra odniosła sukces".

Jednak nie wszystkim do gustu przypadły koszulki Biało-Czerwonych. Serwis The Athletic był dość surowy w swojej ocenie. Pod lupę wzięto wszystkie koszulki – domowe i wyjazdowe – reprezentacji, które wystąpią na mundialu.

"Wyrwali się spod kontroli"

Koszulka domowa, w której zdecydowanie dominuje biel, nie spotkała się ze zbyt dużą przychylnością oceniającego.

"Nigdy nie było polskiej, efektownie wyglądającej koszulki. Nigdy niczym się nie wyróżniała, zawsze była praktyczna, rozsądna i podstawowa – napisano.

"Może jest tak, by wpasować się w oficjalny (i mocno nietrafiony) stereotyp, że Polacy to ludzie praktyczni, nieco surowi, którzy nie przepadają za krzykliwością i błahostką" – zastanawiał się autor Nick Miller.

"Jedynym odstępstwem od normy są rękawy, bardziej szare niż białe. To dopiero psychodeliczne! Niech ktoś lepiej pozakłada smycze tym renegatom, wyrwali się spod kontroli!" – dodał ironicznie.

Domowa koszulka dostała ocenę 6 w dziesięciopunktowej skali. Jak na tym tle wypadli grupowi rywali Polaków? Argentyna i Meksyk dostały po "7", a Arabia Saudyjska "6".



"Rutynowa robota"

Choć koszulka "wyjazdowa" jest jeszcze prostsza, to tym razem spotkała się z wyższą oceną autora.

"Podobniej jak w przypadku koszulki domowej, to rutynowa robota. Biała, prosta koszulka domowa. Czerwona, jeszcze prostsza koszulka wyjazdowa. To wszystko. Nic więcej" – napisano i oceniono ją na 7/10.



Koszulka Meksyku dostała "8", Arabii Saudyjskiej "6", a Argentyny "4". Słowem – Polska zajęła drugie miejsce w grupie, a Lionel Messi i spółka ostatnie. Zapewne żaden z reprezentantów Polski nie narzekałby na taką kolejność w Katarze.

Ostatnie zgrupowanie

Aktualnie trwa zgrupowanie reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni 16 listopada zmierzą się na Łazienkowskiej w Warszawie w towarzyskim meczu z Chile, będącym ostatnim sprawdzianem przed mundialem. Dzień później wylecą do Kataru.

Pierwszy mecz w grupie C MŚ 2022 podopieczni Czesława Michniewicza rozegrają 22 listopada z Meksykiem. Cztery dni później zmierzą się z Arabią Saudyjską, a 30 listopada z Argentyną.

Kadra Polski na MŚ w Katarze:

bramkarze: Wojciech Szczęsny (Juventus), Łukasz Skorupski (Bologna), Kamil Grabara (FC Kopenhaga)

obrońcy: Matty Cash (Aston Villa), Robert Gumny (FC Augsburg), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Kamil Glik (Benevento), Jan Bednarek (Aston Villa), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont Foot 93), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Nicola Zalewski (AS Roma)

pomocnicy: Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab Rijad), Krystian Bielik (Birmingham City), Damian Szymański (AEK FC), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam), Szymon Żurkowski (ACF Fiorentina), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg), Przemysław Frankowski (RC Lens), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Michał Skóraś (Lech Poznań)

napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Karol Świderski (Charlotte FC), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piątek (US Salernitana)