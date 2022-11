Mundial pod znakiem przebierańców. "Katar płaci za odgrywanie roli kibiców"

W Katarze tysiące robotników miało zginąć, odkąd kraj zaczął się przygotowywać do organizacji mundialu. Teraz robotnicy są eksmitowani, by zrobić miejsce dla kibiców. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Phaedra Al-Madżid już dawno zawiadomiła świat o swoich obawach, że Katar prawo organizacji piłkarskiego mundialu po prostu sobie kupił. Teraz, jak mówi w wyjątkowym wywiadzie dla norweskiej telewizji, cenę za to będzie płacić do końca życia. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Katar "opłaca" kibiców. Ci mają długą listę zadań Znów kontrowersja... czytaj dalej » Mistrzostwa świata w Katarze, choć wciąż przed nami, wzbudzają ogromne kontrowersje. Organizatorom powszechnie zarzuca się łamanie praw człowieka, a w ostatnich dniach z Dohy eksmitowano tysiące pracowników fizycznych, którzy uczestniczyli w przygotowaniach do piłkarskiej imprezy czterolecia.

Katarczycy tworzą kibiców

Katarczycy walczą o poprawę wizerunku wszelkimi sposobami. Niektóre są wręcz kuriozalne, a dowodem są nagrania, jakie pojawiły się w sieci na kilka dni przed startem turnieju.

Na opublikowanych filmikach widać bowiem duże grupy kibiców w narodowych barwach poszczególnych reprezentacji. Szybko pojawiły się jednak wątpliwości, czy są to prawdziwi fani tych drużyn, a może zostali oni wynajęci w pewnym celu. Tak, jak miało to miejsce chociażby w przypadku Holendrów, którym opłacono przyjazd do Kataru, by wykonywali konkretne, jasno określone działania.

"Aktorzy", "oni muszą być opłacani przez Katar, nie ma innej opcji" - to tylko niektóre z komentarzy kibiców w mediach społecznościowych. Zwracano przy tym uwagę, że uczestnicy zgromadzeń wcale nie wyglądają, jak rodowici mieszkańcy Argentyny, Brazylii, Francji, Portugalii czy Anglii.

- Przysięgam, Katar płaci za odgrywanie roli kibiców. Wczoraj widziałem ludzi przebranych za Brazylijczyków, a tak to wspierają po siedem różnych krajów - powiedziała dla express.co.uk jedna z osób na co dzień mieszkających w Dausze.



Mistrzostwa świata odbędą się w dniach 20 listopada - 18 grudnia.