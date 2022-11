Pierwsi przyjechali weterani. Kadra w poniedziałek będzie już w komplecie

Kamilowie Glik i Grosicki to uznane marki w polskiej kadrze

14 listopada otwiera się tzw. okienko reprezentacyjne FIFA i właśnie tego dnia oficjalnie rozpocznie się zgrupowanie drużyny narodowej w stolicy.

Niektórzy tradycyjnie jednak dotarli wcześniej - sztab szkoleniowy i kilku piłkarzy.

- Są z nami już Kamilowie Grosicki i Glik, wieczorem przyjedzie Damian Szymański. Pozostali piłkarze mają stawić się w poniedziałek. Nie ma wyznaczonej konkretnej godziny. Po prostu każdy przyjedzie zgodnie z dostępnym połączeniem lotniczym - powiedział rzecznik prasowy PZPN i team menedżer reprezentacji Jakub Kwiatkowski. - Sztab trenerski stawił się na zgrupowaniu już w sobotę - dodał.

Kłopoty z podróżą do Polski miał Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji z powodu problemów technicznych z samolotem musiał przesiąść się, z innymi pasażerami, do innej maszyny.

- Robert, podobnie jak większość piłkarzy, o których wspominałem, dołączy do nas w poniedziałek - potwierdził rzecznik PZPN.

Pierwszy poważny problem jeszcze przed samym zgrupowaniem to niedzielna, bardzo poważna kontuzja Bartłomieja Drągowskiego. W miejsce bramkarza Spezii do Kataru wyruszy Kamil Grabara. Już wcześniej do 26-osobowej kadry na mistrzostwa świata zostali powołani z bramkarzy: Wojciech Szczęsny, który jest numerem jeden na tej pozycji w zespole narodowym, oraz Łukasz Skorupski.

Sztab reprezentacji Polski w miniony czwartek, gdy ogłaszano skład na mundial, zapowiadał, że lista powołanych graczy zostanie przesłana do FIFA w ostatnim możliwym terminie - 14 listopada. Właśnie na wypadek ewentualnych kontuzji.

W poniedziałek o godz. 17 podopieczni Michniewicza wezmą udział w treningu na bocznym boisku Legii Warszawa.



Finałowe szlify

16 listopada, dzień przed wylotem do Kataru, Biało-czerwoni rozegrają na stadionie przy Łazienkowskiej towarzyski mecz z Chile. Początkowo spotkanie miało się odbyć na PGE Narodowym, ale z powodu kłopotów z dachem obiekt został wyłączony z użytkowania.

Pierwszy mecz w grupie C MŚ 2022 podopieczni Michniewicza rozegrają 22 listopada z Meksykiem. Cztery dni później zmierzą się z Arabią Saudyjską, a 30 listopada z Argentyną.

Kadra Polski na mundial w Katarze:

bramkarze: Wojciech Szczęsny (Juventus), Łukasz Skorupski (Bologna), Kamil Grabara (FC Kopenhaga)

obrońcy: Matty Cash (Aston Villa), Robert Gumny (FC Augsburg), Bartosz Bereszyński (Sampdoria), Kamil Glik (Benevento), Jan Bednarek (Aston Villa), Jakub Kiwior (Spezia), Mateusz Wieteska (Clermont Foot 93), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Nicola Zalewski (AS Roma)

pomocnicy: Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab Rijad), Krystian Bielik (Birmingham City), Damian Szymański (AEK FC), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam), Szymon Żurkowski (ACF Fiorentina), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg), Przemysław Frankowski (RC Lens), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Michał Skóraś (Lech Poznań)

napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Karol Świderski (Charlotte FC), Arkadiusz Milik (Juventus), Krzysztof Piątek (US Salernitana)